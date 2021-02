Tras un año de congelamientos, el debate por el ajuste en el gas se instala en marzo

Después de transitar más de un año con congelamientos y con una preocupación exclusivamente puesta en la crisis de la pandemia del coronavirus, el debate por el ajuste en la tarifa de gas se impone en la agenda de marzo: a mediados de mes, habrá dos audiencias públicas para tratar de llevar definiciones con vistas al nuevo cuadro que debería regir desde abril.

En los últimos días, se oficializaron dos convocatorias: por un lado, la Secretaría de Energía anunció un encuentro para el 15 de marzo mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hizo lo propio para el día 16.

Desde Consumidores Argentinos reconocieron que la fecha de los encuentros "está bien" en términos de los plazos, ya que, según lo que marca la lógica de los últimos años que impuso la gestión de Mauricio Macri en la que se disparó el valor de las tarifas, los ajustes se suelen materializar en abril y octubre.

Sin embargo, Sergio Procelli, el referente de la organización, advirtió que todavía faltan algunas precisiones con respecto a la convocatoria que hizo el Gobierno para el 15, fecha en la cual se debería abordar la discusión para fijar el precio del gas en boca de pozo.

"Todavía no sabemos bien qué va a pasar ahí porque la convocatoria oficial no habla ni del precio ni del costo del metro cúbico del gas sino del valor del subsidio que perciben las empresas, lo cual, de alguna manera, también termina impactando en el precio. Pero son cosas distintas: la audiencia está para discutir el precio y no el subsidio", aclaró, ante la consulta de 0223.

El abogado confirmó que el 16 de marzo sí está previsto que se avance en el tratamiento del precio de aplicación para cada una de las distribuidoras del servicio básico en el país. "Todavía no hay un porcentaje que se pueda anticipar como para determinar de cuánto será el aumento porque todo depende del valor del gas en boca de pozo. Y ahí también empieza a jugar la dolarización", explicó.

Lo que ratificó el responsable de Consumidores Argentino es que, se si a día de hoy se aplicara la continuidad del cuadro tarifario tal como lo dejó diagramado la gestión de Macri, habría un "aumento terrible" en la tarifa al estar atada a las importantes variaciones del dólar y de la inflación. "Hay que tener en cuenta que el cuadro del macrismo hoy sigue vigente. Está suspendido pero no perdió vigencia aún en cuanto al cálculo", recordó.

Por el contexto de la pandemia del coronavirus, las audiencias públicas se desarrollarán exclusivamente bajo un formato virtual, a diferencia de lo que sucedía en los últimos años donde las convocatorias tenían un carácter presencial. "Probablemente van a ser encuentros más largos porque va a participar mucha más gente. Antes, la distancia era una limitación pero ahora cualquiera que se pueda inscribir y sea aceptado va a antevenir", indicó Procelli.