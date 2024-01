Advierten que podría haber subas del gas de entre 200% y 300%

Temen que los usuarios no lleguen a pagar la totalidad de las facturas del gas y empiecen a "cuotificar." Foto: archivo 0223.

Luego de que el Gobierno nacional anticipara la aplicación de una "nueva conceptualización" de los subsidios en el marco de la Audiencia Pública por el aumento del gas, el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, adelantó a 0223 que las subas podrían rondar entre el 200% y el 300%.

"En la Audiencia se acaban de discutir el transporte y la distribución. Los aumentos que están pidiendo las empresas tiene su correlato en que la última actualización de esa parte de la tarifa fue en abril del 2023. No sólo están solicitando aumento sino el reconocimiento de lo anterior. Luego de esta audiencia debemos ver cuánto le aumentan a las distribuidoras, (que tienen que pagar salarios y gastos, obviamente) y de ahí surgirá un precio que aún no está estimado", explicó.

La tercera parte para completar la conformación de la tarifa proviene del precio del gas en boca de pozo, que tiene un precio dolarizado y está fuertemente subsidiado a partir de la diferencia de moneda. "En este caso, si trasladan el precio directamente al usuario va a impactar por dos vías: el de la última devaluación y el de la quita de subsidios", indicó Procelli, quien detalló que es necesario tener en cuenta que el precio de hoy es de un dólar a $300/$400 y subsidiado. "Podrían registrarse aumentos de entre un 200% y un 300%", advirtió.

En este punto resulta importante esperar las definiciones del Gobierno nacional sobre qué tipo de subsidio pretenden aplicar (en caso de hacerlo), y si se va a continuar con la política de Zona Fría que, si bien está aprobada por ley, podría estar en riesgo en caso de que se aplique la desregulación a los subsidios energéticos propuestos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei.

Desde Consumidores Argentinos mostraron preocupación por las subas. Foto: archivo 0223.

"Un punto importante que fue discutido en la Audiencia fue la de los retrasos con las distribuidoras que se tienen que evitar. Según la ley hay dos actualizaciones por año de las tarifas; a veces las empresas se atrasan al haber un solo aumento al año por lo que después piden un incremento retroactivo. A raíz de esto, lo que buscan es una fórmula de actualización mensual, que generaría aumentos permanentes. O sea que podríamos tener una tarifa dolarizada, sin subsidio y con aumentos constantes", subrayó Procelli.

Para el titular de la asociación de consumidores tiene lógica para las empresas, viendo el recorrido del producto, pero no para los usuarios: "Los ingresos obviamente no van a estar a la altura de eso. Y lo que va a pasar ya lo vimos otras veces. La gente no lo va a poder pagar, empezarán a dividirlo en cuotas, se acumulará y van a tener que subsidiar porque se va a volver insostenible", auguró.