"Es increíble que se acuse a los docentes de preferir esta locura global a trabajar como lo hicieron toda la vida"

Mientras crece el debate por el retorno a la presencialidad ante la cercanía del comienzo del nuevo ciclo lectivo, el secretario de Educación del Municipio, Sebastián Puglisi, ratificó su defensa a la labor de los docentes y abogó por un mayor diálogo entre los distintos sectores para encontrar consensos de cara al inicio de clases que ocurre en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Me parece también que no suma en ningún debate que se acuse a los docentes de preferir esta locura global a trabajar como trabajamos toda la vida. Muchos critican sin saber lo que son los buenos maestros. Hay que ser prudentes", señaló el funcionario, en primer lugar, durante una entrevista con 0223 Radio.

El integrante del gabinete de Guillermo Montenegro consideró que "ya no se puede discutir si hay que volver o no a las aulas" y consideró que todos los esfuerzos deben concentrarse en "tener en cuenta las condiciones y cada protocolo" a implementar en las escuelas. "Yo soy un defensor de la vuelta a la presencialidad", remarcó.

"La sensación que tengo es que de todo el mundo grita su postura, lo que le parece, pero no nos estamos escuchando. Algunos gritan quiero volver y otros no quiero y en realidad hay que sentarse a dialogar cómo volver. Está fuera de discusión si hay que volver o no: sí hay que volver", insistió el secretario municipal.

En este sentido, Puglisi consideró que "difícilmente se pueden lograr los objetivos como docentes desde una computadora". "Aprile (NdR: exintendente radical de General Pueyrredon) siempre decía que ninguna computadora o ningún sistema informático va a abrazar a un chico como lo hace una maestra", graficó.

A la espera de que la Provincia termine de definir en los próximos días los esquemas de presencialidad que regirán desde el 1 de marzo, el funcionario también pidió tener en cuenta que "hay muchos docentes con enfermedades preexistentes" que no van a poder trabajar y la importante demanda que habrá en el transporte público, ante la mayor movilidad de chicos, familias, docentes y auxiliares.

Además, Puglisi aseguró que su gestión mantiene diferentes labores de mantenimiento en los 84 establecimientos que dependen del sistema educativo municipal para "tratar de llegar a marzo con todas las cuestiones básicas que implican riesgo de inicio resueltas". "Siempre falta, y siempre hay que hacer más cosas, pero trabajamos durante todo el 2020 y también durante febrero para acondicionar las instalaciones", aseguró.