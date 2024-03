Rodrigo Gonçalvez: "No compartimos el Último Primer Día"

El Último Primer Día (UPD) no pasa de moda. Por el contrario, adhiere socios al club del festejo. Ya no es una celebración particular de quienes tienen su inicio de sexto año en la secundaria, empezando a despedirse del colegio. Ahora lo hacen hasta en la primaria y el jardín. Festejar es hermoso, claro. Pero la responsabilidad es una obligación para cuidarnos entre todos. Y eso lleva un trabajo, el cual estará enfocado en los adolescentes.

Cuando algo sucede, no hay posibilidad de negarlo. Por eso el Municipio empleará sus dispositivos para prevenir inconvenientes. Rodrigo Gonçalvez, secretario de Seguridad, marca una distancia de raíz con la jornada y desarrolla el operativo que se pondrá en funcionamiento.

"Nosotros no compartimos el UPD. No compartimos esta actividad que realizan los chicos, pero que de una u otra manera está también acompañada por los padres. Y ese acompañamiento de los padres lo vamos a pedir también en lo que es el control. Tiene que ver con los lugares donde los chicos lo van a realizar, lugares que son privados, ver si están habilitados, si no tienen ningún tipo de impedimento. Lo que hagan dentro de esos lugares, con el acompañamiento de los padres, la verdad es algo en lo que el Estado no va a interceder", le dijo a este medio.

Con respecto al despliegue del operativo de seguridad, Gonçalvez dijo que "va a haber un operativo estático de la Plaza España con bastante volumen. En menor medida en el Parque San Martín y después un operativo dinámico por todo el sector costero en algunos puntos como Plaza Rocha, Plaza del Agua y Plaza Pueyrredón".

En la costa se congregarán la mayor parte de los grupos de estudiantes.

"La intención es que no estén los chicos en la calle a las 2 o 3 de la mañana, entonces de alguna manera poder hacer controles anteriores. El consumo de alcohol en la vía pública está prohibido, el uso de pirotecnia está prohibido, vamos a trabajar con la inspección general, acompañando, teniendo un diálogo como corresponde con estos chicos que son menores de edad", agregó el secretario de seguridad advirtiendo sobre las prohibiciones, más allá de que suelen verse imágenes con bengalas y heladeras de quienes empiezan a despedir su ciclo escolar.

El trabajo articulado con los colegios

Rodrigo Gonçalvez confirmó que tuvieron reuniones con las instituciones educativas y que habrá presencia del Estado cuando ingresen a los establecimientos. Sin embargo, confía en que ese tipo de resoluciones estarán bien efectuadas por los directivos. La preocupación de la seguridad marplatense pasa por los problemas que se puedan generar en la calle.

"Entiendo que hay muchos que si detectan alguna situación de consumo de alcohol y eso, ni siquiera los dejan entrar a los chicos. El riesgo de esto es la conflictividad social, el que está apurado en el auto y el chico está festejando y estas cosas que no entendemos, los códigos sociales que en definitiva se han roto hace tiempo. Y esto es bastante difícil de entender, que uno en el primer día de clase va a una fiesta, toma alcohol y va al establecimiento", concluyó Gonçalvez.