Barrera: “No se puede comparar con otras, pero lo importante es que la temporada no se cerró”

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dialogó con el programa ATR de 0223 Radio para trazar un balance de la actividad turística en lo que va del verano. El jefe comunal del Frente de Todos destacó la buena situación epidemiológica en el distrito y recordó haber tenido razón el año pasado, cuando alzó la voz para decir que en Mar del Plata había circulación comunitaria del virus, lo que le valió críticas del intendente Guillermo Montenegro.

“Es una temporada atípica, tuvimos un muy buen mes de diciembre, los primeros días de enero estuvieron un poco más flojos, repuntó muy bien la segunda quincena de enero, y ahora tratando de transitar este mes de febrero, donde hasta ahora el clima no nos está ayudando mucho”, reconoció Barrera en primera instancia.

El jefe comunal destacó que Villa Gesell “epidemiológicamente es uno de los municipios con menor cantidad de casos en la región” y aseguró que pese al contexto de pandemia la actividad comercial es buena. “La verdad es que se está trabajando, obviamente no como en otras temporadas. No se puede comparar con veranos anteriores, pero lo importante es que la temporada no se cerró”, destacó el titular del Ejecutivo geselino.

Consultado por la situación de las fiestas clandestinas, que han generado numerosos inconvenientes en localidades como Mar del Plata o Pinamar, Barrera expresó: “No hemos tenidos mayores inconvenientes. Hemos decidido cerrar el acceso a las playas de 22 a 6 de la mañana y formamos un equipo entre la Secretaría de Seguriad y la policía de la provincia de Buenos Aires para intevenir en encuentros ilegales”, reparó el intendente.

Al hacer referencia a lo sucedido durante el invierno pasado, cuando aseguró que en Mar del Plata había circulación de la covid-19 entre la población antes de que se confirmara, Barrera aseveró: “Veo que no me equivoqué en el diagnóstico que hice. Los resultados me dieron la razón”.

“En cuestión de turismo debemos manejarnos de modo regional, era importante que todos los municipios lleguemos de la mejor manera posible a enfrentar la temporada. El turista no distingue si es Pinamar, Villa Gesell o Mar del Plata, la lectura es la de la costa atlántica bonaenrese”, analizó al respecto del impacto del virus en toda la zona.

En esa línea, Barrera justificó su preocupación al hacer foco en la curva de contagios: “La cantidad de casos positivos de covid es un motivo para definir un destino turístico hoy en día”.

Finalmente sobre la aparición de larvas del mosquito Aedes Aegypti en Villa Gesell, el intendente aseguró: "Ya tomamos los recaudos del caso para poder concientizar a nuestros vecinos de cuál es el impacto de la concentración de este mosquito. Esta temporada ha habido un pico en la presencia de esos insectos y estamos trabajando con el tema de la fumigación. Acá dengue no tenemos".