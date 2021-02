Con protocolo y aforo de socios limitado, el fútbol marplatense prepara la vuelta

El fútbol de Mar del Plata ansía volver próximamente al ruedo, en medio de una pandemia que impidió la competencia durante todo 2020. Con algunos equipos de primera y divisiones infanto-juveniles entrenando bajo protocolo desde enero, la Liga Marplatense de Fútbol gestiona con Aprevide (Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte) la vuelta de las competencias, con un protocolo que no termina de convencer a los clubes, pero que les permitiría -en principio- "salvar" los gastos operativos de abrir un predio deportivo. En las próximas horas se podría confirmar que el 21 de febrero se pueda jugar la Copa Challenger -certamen que inicia el año calendario-, con nueve categorías y que finalizaría el 2 de mayo. Y, si este certamen se desarrolla correctamente, el 27 de marzo iniciar el torneo de primera división.

La Liga hizo un pedido formal para que se permita el ingreso de 100 personas por partido (tal como expresa el decreto 1033/2020 en su artículo 8 inciso 2), algo que fue rápidamente desechado por Aprevide, organismo que responde el ministerio de Seguridad provincial. El enojo en los clubes es grande, ya que comparan esta restricción de asistencia de público al aire libre con lo que sucede, por ejemplo, en los casinos -espacio cerrado- donde el público puede ir a los tragamonedas, o mismo en las playas. Sostienen que tranquilamente pueden acudir 100 personas a ver un partido, manteniendo en todo el perímetro de cada cancha una distancia de más de 2 metros.

La nota de Aprevide al Consejo Federal de AFA para las ligas de la provincia de Buenos Aires.

"Nosotros iniciamos la gestión con el municipio el 6 de enero para que se pueda jugar con público. Sin gente, no se puede jugar. Es una decisión de los clubes, porque no se puede pagar el costo de abrir una cancha, que ronda entre los 25 y 30 mil pesos fijos entre árbitros, policías, alquiler de cancha para quien lo necesite...", sostuvo Roberto Fernández, titular de la Liga Marplatense a 0223. Lo cierto es que Aprevide, mediante el secretario ejecutivo Gustavo Javier Gómez, presentó un protocolo similar al que utiliza AFA, al Consejo Federal de Fútbol mediante una nota enviada a su titular, Marcelo Moure. Los puntos destacados son los siguientes:

-Los clubes deberán presentar dos planillas: una lista del "equipo de fútbol" que no deberá superar las 45 personas (jugadores titulares y suplentes, cuerpo técnico, personal médico, auxiliar y alcanzapelotas) y una lista de 30 personas que fehacientemente acrediten ser socios miembros activos del club y no tengan ningún tipo de restricción de ingreso ni administrativa ni judicial.

-Protocolos de distanciamiento social para eventos en espacios abiertos, con uso de tapabocas para todas las personas que no ingresen al campo de juego.

-Se deberán habilitar hasta dos puertas de ingreso al predio donde se jueguen los partidos (para que los que finalicen un partido, se retiren por otro sector).

-El personal policial, asistido por el club organizador, controlará la identidad de los ingresantes con planillas previamente entregadas por los directivos de cada institución a Aprevide y autoridades policiales responsables del operativo de seguridad.

También se compartirían las localías: la mitad de las categorías se jugarán en el predio de un club; y la otra mitad en el otro. Y se dispondría de un intervalo de 50 minutos entre cada partido disputado.

Roberto Fernández, presidente de la Liga Marplatense de Fútbol.

Sin venta de entradas, sí "bonos especiales"

El punto relevante de toda esta movida es el impedimento de vender entradas. Entonces, los clubes, deberán buscarle la vuelta para que aquellos 30 socios o dirigentes generen algún ingreso mediante bonos contribución. "Eso le permitirá a los clubes aumentar las cuotas de socios, poner algún bono o generar socios por partido. Entradas no se podrán vender", ratificó Fernández a 0223.

"Hasta ahora, lo que antes era imposible, ahora está la posibilidad de ingresar a la puerta que nos puede llevar a disputar los partidos. Entre lunes (hoy) y martes viajaré a La Plata y tendremos la respuesta definitiva", sostuvo el titular liguero. Fernández también fue tajante sobre las responsabilidades que deberán tener los clubes para que todo se desarrolle con normalidad: "Si algún club no está dispuesto, o no puede cumplir con protocolos porque no tiene logística, que no juegue. Es mucho más honesto no jugar, a que por una picardía luego paguen todos. Esto no es para pícaros. Es para cumplir lo que nos piden", expresó. Y sobre la vuelta de la primera división para el 27 de marzo, manifestó: "La primera dependerá de cómo funcione la Copa Challenger. Si se cumplen todos los protocolos y no tenemos ninguna observación, si los clubes pueden cumplir y sale todo bien, estaríamos en condiciones de lanzar el torneo de primera".

Fernández viajará a La Plata para reunirse con algún funcionario de la Jefatura de Gabinetes de la provincia de Buenos Aires para buscar la autorización final. Los clubes entienden que "30 socios y dirigentes" no alcanza. Insisten con que se permitan las 100 personas, y en las redes sociales lanzaron una campaña bajo el hashtag #LaLigaSomosTodos pidiendo el regreso de las competencias. Sin embargo, el fútbol marplatense podría comenzar con esta disposición inicial planteada por Aprevide, que analizará cómo se desarrollaron las jornadas, y con el correr de las semanas tal vez se pueda alcanzar la autorización para que ingrese más público.

"Acá no hay presión de los clubes. Están preocupados en poder cumplir los protocolos. Todos son conscientes que es una situación excepcional, difícil, y tienen que tomar todos los recaudos", sostuvo Roberto Fernández a 0223. Y aclaró que la Liga, hasta el momento, no recibió noticias de focos de contacto en los entrenamientos que ya comenzaron en varios clubes.

La pelota está cerca de volver a rodar en Mar del Plata. El contexto, las formas, por el momento claramente no serán las ideales. Pero que los jugadores y jugadoras (la Liga tiene más de 12 mil afiiliados y afiliadas) puedan volver a competir por primera vez desde 2019 no deja de ser una buena noticia.