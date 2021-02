Sociedad Rural: "Con retenciones lo único que harán es encarecer los alimentos"

El flamante presidente de la Sociedad Rural Mar del Plata, Antonio Oscoz, cuestionó las advertencias del presidente Alberto Fernández ante la posibilidad de aplicar más retenciones y cupos por el incremento de precios y sostuvo que esas políticas regulatorias "ya han fracasado".

"Estamos mal porque evidentemente pareciera que el gobierno no tiene más salidas que las que habilitó el Presidente, cuando eso no es así. El sector agropecuario entiende que la única manera de tener precios accesibles a toda la comunidad, es con la producción de más bienes y con la ley universal de la economía y no al revés, con retenciones, cupos, políticas de regulación que lo único que hacen es encarecer los productos, marcar la escases e ir a posiblemente a un mercado negro", evaluó Oscoz, en declaraciones a 0223 Radio.

En ese análisis, el representante del campo en la ciudad, dijo que "en Roma hace 2 mil años se quiso establecer precios máximos y les fue mal. La historia ha demostrado que esto es una aspirina para después dar un rebrote y con más incidencia hacia la comunidad".

Intentando dar una solución a la problemática, Oscoz analizó que "el gobierno debería hacer un combo y ver de tener un plan nacional de inversiones para producir más para el mercado y así los precios van a bajar" e indicó que "hay un error conceptual" del presidente Alberto Fernández ya que "el campo tiene además de las retenciones, un 77% de costos fijos, con un gran ingrediente impositivo" que afecta también a los precios.

"Si hay mas retenciones, es un disparate y va a llegar el momento en que a los productores no sea rentable" y sostuvo que "la vieja receta de imponer precios máximos como con la carne, ya fracasó en desde el 2006 al 2008, esta gente no aprende de lecciones pasadas, deben cambiar su forma de enfoque".

Al ser consultado acerca de la baja de las retenciones durante el macrismo, el referente local de la Sociedad Rural, arremetió: "Con Macri no se sacaron todas las retenciones, sino unos porcentajes pero tampoco hubo conflictos con la carne ni el maíz. Aquel camino emprendido que evidentemente tampoco lo consumó el gobierno anterior, era haber eliminado las retenciones, que son una carga impositiva más al productor", concluyó.