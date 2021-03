Arba anuncia una moratoria con quitas del 100% 

El director de la Agencia de Recaudacion de la provincia de Buenos Aires (Arba), Cristian Girard, anunció que la moratoria de impuestos patrimoniales de la provincia tendrá quitas en materia de multas e intereses de hasta un 90% en términos generales, con sectores PyMe más impactados por la pandemia que accederán a un perdón del 100%.

Además, señaló que se avanzará en un régimen simplificado por el cual los monotributistas harán un solo pago para cumplir con ese tributo y con Ingresos Brutos. Por otra parte, no habrá que presentar más declaraciones juradas y un millón de contribuyentes dejarán de funcionar como agentes de retención.

Según indicó Girard, la moratoria, tendrá dos variantes: una general, que abarcará deudas generadas el año pasado en el impuesto a los automotores, embarcaciones deportivas y en las diversas variantes del inmobiliario, tanto urbano como rural, que estén tanto en etapa judicial como pre judicial.

Para este universo de deudores habrá planes de pagos de 12 cuotas sin interés y de 24 cuotas con un interés fijo, que según adelantó el recaudador provincial será bajo para favorecer la adhesión.

La otra vertiente de la moratoria es la que comprende a 3.800 agentes de recaudación que el año pasado no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con contribuyentes de Ingresos Brutos. Esto comprende a quienes no realizaron la retención original como también a los empresarios que la hicieron pero después no depositaron los montos correspondientes en Arba.