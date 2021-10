Avanza el proyecto para condonar impuestos a establecimientos turísticos

El subdirector ejecutivo de Recaudación y Catastro de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba), Federico Gosman, se refirió al proyecto de ley que impulsa el Gobierno que conduce Axel Kicillof para aliviar la situación impositiva de la actividad turística.

"Estamos trabajando en los detalles finales, la idea es que sea una ley que abarque al sector turísticos, hospedajes con fines turísticos y el centro del proyecto tiene que ver con la condonación de los impuestos inmobiliarios rural, baldío y edificado y el reconocimiento de un crédito a quienes hayan pagado los vencimientos durante la pandemia”, explicó el funcionario.

Gosman indicó que “el Impuesto Inmobiliario se calcula en función del valor de los inmuebles, no depende de la actividad". "En el caso turístico todos sabemos que durante la pandemia se vio muy afectado y este año no tuvo temporada alta y en muchos casos no pudieron funcionar durante todo el año”, sostuvo en declaraciones a Radio Provincia.

Asimismo, el titular de Arba consideró que “es un momento adecuado para impulsar el proyecto que obviamente será tratado en la Legislatura” y agregó que “la idea es que vaya desde marzo de 2020 a septiembre de 2021 y no es sólo una condonación, sino que al que pagó también se le va a reconocer el crédito que podrá usar para el mismo impuesto, otros, o para su reactivación”.

Gosman señaló que este sector “requiere medidas que apuntan a potenciar la recuperación” y que “la idea es que la temporada se pueda aprovechar de la mejor manera”. "Queremos quitarle la preocupación a un sector muy golpeado y darle aire para que pueda aprovechar al máximo la temporada”, concluyó.

El proyecto de alivio fiscal fue muy valorado por los operadores turísticos en Mar del Plata. "Esto es importantísimo. Es una parte de lo que estábamos pidiendo y es muy importante. Y entiendo que con esto se hace Justicia en todo el 2020 nos obligaron a estar cerrados por decreto a causa de la pandemia y no pudimos trabajar pero igualmente nos cobraron el impuesto", habían destacado días atrás desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg).