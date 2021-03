Tarde perfecta: con el tiro del final, Quilmes festejó en la vuelta a casa

Si el pueblo "cervecero" pudiera haber estado en el Polideportivo "Islas Malvinas", se hubiera vivido una explosión con el triple de Pelorosso que sentenció la historia y le dio la victoria a Quilmes sobre Del Progreso de General Roca por 66 a 65, en el arranque de la segunda ventana de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Desde el inicio el partido fue parejo y con las defensas marcando los ritmos. Quilmes que llegaba con necesidad de mejorar en el cuidado de su propio canasto (llegaba con 84 puntos de promedio en contra), encontró rápidamente la intensidad para contener a los perimetrales de Del Progreso, que pudo contestar en ofensiva debido a sus flojos porcentajes. La visita sufrió con sus pérdidas y durante los primeros dos periodos fue un constante intercambio, tanto de aciertos y errores como del liderazgo en el marcador. Así, Quilmes se fue con una leve ventaja de 37-35 al descanso largo.

En el cierre del tercer cuarto, tras un periodo de misma sintonía y dinámica que la primera mitad, el Tricolor encontró en Blake Marquardt y Darío Skidelsky las manos para encontrar su único pasaje de disfrute ofensivo en el juego. Con un par de lanzamientos a distancia, primero cerró mejor el segmento (54-49) y luego llegó a sacar máxima de ocho (57-49) en el inicio del último cuarto. Pero se apagó, y de a poco, con Ludueña y Báez como protagonistas, Del Progreso comenzó su remontada hasta pasar al frente a falta de 37”.

Allí Pelorosso tuvo la última palabra. Tras fallar en su primer intento de tres puntos, Quilmes mantuvo la posesión y repuso desde el costado. En esa, Raúl no falló y decretó el triunfo del local con un tiro de media distancia. Ludueña no pudo definir en la jugada final y Del Progreso no pudo sostener su invicto.

Síntesis

Quilmes (66): F. Gago 9, R. Pelorosso 9, B. Marquardt 10, N. Bravo 8 y K. Fuller 6 (FI). A. Reinick 8, J. Merchant 5, F. Gonzalez 0, D. Skidelski 11, E. Martín 0. DT: Manuel Gelpi

Del Progreso (65): T. Ludueña 12, M. Lambrisca 12, G. Maranguello 10, L. Castellani 8 y C. Báez 16 (FI). F. Alaniz 2, F. Sanz 2, L. Nogueiras González 0, M. Pane 5. DT: Juan Kass.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Árbitros: Diego Rougier, Emanuel Sánchez y Darío Bever.

Parciales: 20-21, 37-35 y 54-49.