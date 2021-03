Once Unidos cayó en el primer juego de cuartos de final

Once Unidos perdió su primer punto de la serie de cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina, ante el local Obras de San Juan, en el Complejo La Superiora. El conjunto sanjuanino prevaleció en sets corridos, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-19, para quedar a un triunfo de una nueva presencia en semifinales.

Ambos con filas completas (Macció, Quiroga, Conde en Once Unidos; Nielson en Obras), protagonizaron un buen partido desde el nacimiento del primer set. El equipo sanjuanino mantuvo una luz de ventaja hacia el 16-13 con actividad de Medina (7 puntos en el parcial) y, aunque Once Unidos no tiró la toalla, falló a la hora de cerrar sus chances de contra y no pudo torcer el rumbo del juego. Rojas entró bien en el bando marplatense y mantuvo la pelea, pero la pieza final de Obras llegó por 25-22 con un ataque ancho rival.

No acusó el golpe Once Unidos y se ilusionó con el 9-6 que construyó en el segundo acto, pero Obras pronto volvió a terreno firme con el despliegue de Núñez. El punto a punto que se instaló recién se quebró un rato después: levantando la vara en defensa, Obras moldeó un 18-14 coronado por Nielson y no volvió a mirar atrás. A partir de ahí, el intercambio de tantos favoreció al bando obrero, que con Núñez primero y con Bucciarelli después reiteró el 25-22 para el 2-0.

A continuación, Obras sí edificó una diferencia rápida, por 5-1 con una eficacia ofensiva muy superior a la de su adversario. Aunque los de verde se metieron de nuevo en la conversación, el tablero pasó a 14-8 con la labor de Bucciarelli y Medina, ambos de buen partido. No hubo mayores contratiempos para Obras, que aguantó un turno de saque de Gazaba y, con las cosas 21-16, completó su camino hasta la ventaja en la serie de cuartos cuando Aguilera firmó el 25-19.

Síntesis:

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez (-), Juan Bucciarelli (15); Flavio Rajczakowski (8), Franco Medina (11); Ramiro Núñez (12), Ramiro Nielson (7). Líbero: Lautaro Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Alejandro Godoy (-), Mauro Aguilera (2), Ignacio Segovia (-), Nicolás Robins (-).

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (4), Joaquín Aquindo (6); Iván Quiroga (5), Joaquín Layús (6); Mauro Zelayeta (5), Lucas Conde (9). Líberos: Matías Martín, Marcos Richards. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Lukas Rojas (2), Bautista Gazaba (7).

Parciales: 25-22, 25-22, 25-19

Árbitros: Marcelo Pierobón - Gabriel Fernández

Estadio: Complejo La Superiora, San Juan