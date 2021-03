Colectividades marplatenses aseguran estar “al borde del cierre”

La cuarentena decretada hace un año para prevenir la propagación del coronavirus generó una crisis económica sin precedentes en muchos sectores que aún hoy no ven una salida a la compleja situación que les toca atravesar. Entre ellos se encuentran las 30 colectividades de la ciudad de Mar del Plata que aseguran que están “al borde del cierre”.

Según explicó el titular del Foro de Colectividades de Mar del Plata, Marcos Zuasnábar a 0223 Radio, las organizaciones que representa “están cada vez peor”. Es que según detalló el representante, las colectividades se mantienen gracias al aporte de los socios y, debido a las restricciones, se ven imposibilitadas de realizar actividades típicas para generar ingresos.

“Las colectividades teníamos actividades culturales y sociales, cenas y actividades particulares que no se pueden realizar y seguramente en muchos meses mas tampoco van a poder realizarse por lo que recaudar dinero para mantener las instituciones se volvió muy difícil”, aseguró Zuasnábar.

En este sentido, el colectivista señaló que durante la primer etapa de la cuarentena, algunas colectividades intentaron hacer delivery de comida pero no tuvieron el resultado esperado ya que es algo con lo que no pueden solventarse las instituciones.

“Si bien tuvimos reuniones con Florencia Ranelucci,(NdR: titular de la Dirección de Coolectividades del Municipio) y nos reunimos con Montenegro pero en concreto no hay nada. Necesitamos la quita de tasas porque todas las actividades que realizamos estan restringidas y hay instituciones que están pensando en cerrar porque no hay forma de sostenerse. Necesitamos una ayuda rápida y concreta, que sean directas y que no tengamos que hacer cientos de trámites para acceder”, concluyó