Recicladores bloquean el ingreso del Emsur: está suspendida la limpieza de calles

Recicladores y carreros representados por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), realizan este lunes un bloqueo en las puertas del Emsur, solicitando un galpón para poder mejorar las tareas medioambientales.

En diálogo con 0223, Cristian Blasina, referente del MTE, explicó que el pasado 15 de enero se reunieron con representantes del Emsur y su presidente, Sebastian D'Andrea, donde se plantearon distintas necesidades del sector. “En los últimos 50 días, no hubo ningún tipo de respuestas a los reclamos y D´Andrea no nos atiende. De acá no nos vamos si no hay respuestas”, advirtió.

Según pudo saber este medio, el corte del ingreso del Emsur, paralizó este lunes los trabajos de las cuadrillas municipales que realizan en Mar del Plata los trabajos de poda y limpieza de los espacios públicos.

“Desde el 15 de enero no nos han recibido más y hace 3 años que abrimos más de 25 puntos sustentables y hace un mes un Sistema de recolección diferenciada en calle donde con promotoras ambientales trabajamos con la comunidad. Hay más de 30 familias que están subsistiendo con eso”, lamentó Blasina, que contó que las tareas las realizan "con un carro caballo y carritos a mano”.

“Necesitamos un camión para la logística y un galpón, porque estamos trabajando hace 4 años en la casa de un cartonero. Si el Emsur pone ese galpón, nosotros desde la Federación podemos poner un camión para sacar material a Buenos Aires, romper intermediarios y elevar el precio de todos los cartoneros. Y hacer gestiones en Medio Ambiente, para que bajen una prensa y un molino, para cambiar la realidad de cientos de recicladores en Mar del Plata. Por eso esta manifestación y si no hay respuesta, no nos vamos de acá”, remarcó el dirigente del MTE-UTEP.