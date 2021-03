El desesperado audio de una mujer amenazada: “Necesito que no lo larguen, ¡por favor!”

Apenas unas horas después de que saliera publicada en 0223 una nota que daba cuenta del calvario que atraviesa desde hace más de siete meses Verónica Guardia (31), quien vive amenazada de muerte por su expareja, el agresor fue a su casa armado y hasta logró entrar para romper todo lo que encontró a su paso.

El hecho ocurrió este domingo a la tarde en una vivienda del barrio Belgrano, en la que viven Verónica junto a sus tres hijos de 16, 7 y 4 años, además de su nieta de apenas un mes de vida. La mujer relató lo que había sucedido en un audio de apenas 33 segundos en el que pide a la Justicia que no libere al agresor.

“La persona a la que escraché en 0223 entró a mi casa, me rompió todo, con mis hijos menores adentro. Yo estaba en la comisaría haciendo otra denuncia. Necesito que el fiscal no lo largue, por favor. Él en este momento está detenido pero ya no depende de la policía, depende de los fiscales. Necesito que esto se haga público para que no lo larguen. ¡Por favor!", se la escucha decir, al borde del llanto.