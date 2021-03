Piden profundizar el análisis de muestras para saber si hay nuevas cepas del Covid-19 en Mar del Plata

El infectólogo Alejandro Ferro (M.P: 92071) reclamó al Municipio que profundice el análisis de las muestras de coronavirus que se toman en Mar del Plata para poder anticiparse a la posible circulación de una nueva cepa del virus e insistió en la necesidad de incrementar la cantidad de testeos en la población para fortalecer el sistema de diagnóstico y prevención en el marco de la pandemia.

"Debe seleccionarse un número cada tantas pero es vital que algunas de las cepas que se aíslen en Mar del Plata sean enviadas al centro de referencia nacional (NdeR: el Malbrán), que ahora tiene un sistema de genotipificación, para saber si ya estamos con circulación de una variante distinta de la enfermedad", enfatizó el exsecretario de Salud durante la gestión de Gustavo Pulti.

En declaraciones a 0223, el profesional instó a tomar acciones de "anticipación" porque "la nueva variante no te avisa si va a llegar". "Esto no viene con un cartel que dice 'yo soy otra cepa'. Es muy importante estar atento a eso", consideró, al hacer referencia a la preocupación por la posible llegada de una segunda ola.

Esta semana, por ejemplo, ya se detectaron variantes del coronavirus de Manaos y del Reino Unido en Córdoba en tres personas, después de los primeros dos casos que ya se habían reportado en marzo en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos, en tanto, hay un camionero aislado ante la sospecha de haber contraído la cepa brasileña del Covid-19 y también hubo 32 estudiantes que residen en el territorio bonaerense que fueron diagnosticados con la enfermedad después de realizar un viaje de egresados a México.

Si bien todavía no hay conclusiones definitivas y las investigaciones siguen en plena etapa de desarrollo, la comunidad científica ya advierte que la cepa brasileña, también conocida como "variante P.1", es hasta dos veces más transmisible que el virus original y que puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada, dado que la probabilidad de reinfección oscila entre e el 25% y el 60% de las posibilidades.

Frente a esta situación, Ferro pidió mirar la experiencia y "preocupación sobrenatural" de los países europeos y anglosajones y sugirió al Gobierno que "mantenga un endurecimiento en las fronteras con un control activo". "La recomendación del turismo está fuera de todo cálculo pero si alguien quiere irse por ese motivo, entonces el Estado debería disponer un lugar para derivarlo ahí y que permanezca 14 días aislado y a su costo. Eso ya se hizo en otros lugares", planteó.

El médico celebró la reciente inauguración del laboratorio para hacer testeos de Covid-19 sobre "pules" que montó la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) pero advirtió que es insuficiente para la cantidad de estudios de estas características que debería promover el Municipio y que "no alcanza para todo el mundo".

"Hay que tener más dispostivos de estudios de pacientes asintomáticos de comunidades específicas, como puede ser la educativa, para ver si hay casos. Si da negativo, se sabe que no hay problema pero si da positivo entonces hay que llamar a uno por uno para ver cuál es el caso positivo. Ésa es la única forma de estar adelante de la pandemia. Porque cuando estás diagnonistcando casos ya estas tarde", razonó.

En este sentido, el exsecretario reiteró el pedido al Gobierno de Guillermo Montenegro para que realice "muchos más testeos". "Sería muy importante aunque si no lo hicieron hasta ahora, no creo que cambie mucho la situación de acá para adelante", dijo, y añadió: "Hoy hay muchas circunstancias que hacen pensar que las cosas pueden complicarse a pesar de que la transmisión comunitaria de coronavirus sigue bastante moderada en Mar del Plata".

"En una pandemia, no es lo mismo equivocarse para un lado o para el otro. Si uno se equivoca porque minimizó la situación, no es lo mismo que si se ocupa y todas las medidas. Si la cosa no pasa a mayores pero tomaste las medidas, no sabés si no ocurrió nada porque tomaste todas las medidas o porque no iba a pasar pero la conclusión, de todos modos, es positiva. En cambio, si la cosa pasa a mayores y la minimizaste, entonces va a haber muchas muertes y va a ocurrir un desastre", sintetizó el experto.