Video: tenso cruce entre Alberto Fernández y Lacalle Pou por el Mercosur

El presidente Alberto Fernández encabezó desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada la reunión virtual con sus pares de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur.

Del encuentro, que se realizó de manera virtual por la pandemia de coronavirus, participaron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Bolivia, Luis Arce, y de Chile, Sebastián Piñera. El mandatario estuvo acompañado del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el canciller Felipe Solá.

Al abrir el evento, por detentar la Argentina la Presidencia Pro Témpore del bloque, el presidente Fernández aseguró que a todos los Estados miembro “nos conviene, independientemente de nuestra extracción partidaria o ideológica, un bloque más fuerte, más unido, con más protagonismo internacional y capaz de generar intereses regionales de largo plazo”.

“Somos una zona de paz sin fisuras, que dialoga y coopera para pensar y construir en conjunto un camino al desarrollo. Eso es importante para nuestros pueblos e instituciones, así como para muchos socios, inversores, emprendedores y ciudadanos y ciudadanas de otras latitudes, que desean desarrollar proyectos y promover asociaciones con nosotros”, dijo el mandatario argentino.

Fernández dijo además que el Mercosur desde sus primeros años, buscó avanzar en acuerdos comerciales con todos los países de la región, y en acuerdos comerciales con la Unión Europea, la EFTA, Israel, Egipto, India, los países del sur de África, entre otros.

En un momento de la reunión, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cuestionó la falta de avances en la flexibilización del bloque para que cada país pueda firmar tratados de libre comercio. Así, Lacalle Pou trató al Mercosur de "lastre" provocando el visible enojo de Alberto Fernández, ya que, Argentina es el único país del bloque que no está de acuerdo con flexibilizarlo tal como lo proponen sus socios.

"Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse", sostuvo el uruguayo.

La respuesta de Alberto fue contundente: "Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, no queríamos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho". "Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur", insistió el presidente.