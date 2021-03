Advierten que "no hay cantidad de camas suficientes" para enfrentar otra "ola importante" de Covid-19

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) aseguró que Mar del Plata no tiene "cantidad de camas suficientes" para enfrentar otra "ola importante" de contagios de coronavirus y, en sintonía con el mensaje que baja el Gobierno nacional y provincial, insistió en el pedido a la comunidad de extremar los cuidados para prevenir nuevas infecciones masivas.

Laura Del Pir, la Secretaria General del gremio en la ciudad, manifestó "preocupación e indignación" ante los pronósticos que dan cuenta de la inminente llegada de una segunda ola de Covid-19 a todo el país en base al preocupante escenario sanitario que se observa en todos los países de la región.

"Hay que entender que a esta segunda ola de la que se está hablando también se le van a sumar las patologías propias de la época. Y si bien ahora las clínicas y hospitales están mas organizados, lo cierto es que no hay cantidad suficiente de camas como para hacer frente a una ola importante de contagios", aseveró la dirigente.

En este sentido, la referente gremial lamentó que "gran parte de la juventud y de las personas de mediana edad hayan perdido de vista el horizonte de cuidarse" en el marco de la pandemia. "Uno no se tiene que cuidar solamente para no contagiarse sino por todas las personas que tiene a su alrededor. Eso es lo que más nos preocupa", manifestó.

"Hoy vemos que la gente sale, y si bien es verdad que se usa más el barbijo, en general se la ve muy tranquila, relajada, y no hay que bajar la guarida porque el hecho de estar vacunado tampoco significa que uno no pueda adquirir el virus de todos modos. Evidentemente la enfermedad no va a tener la misma virulencia pero sí pueden seguir contagiando al resto", advirtió, en diálogo con 0223.

A su vez, la titular de Atsa mostró angustia por la "cantidad importante de compañeros" que fallecieron en la lucha contra el Covid-19. "Aunque fuera una sola vida que se llevó la pandemia no importante: para mí, una sola vida tiene el mismo valor que diez. Muchas veces hablamos de números pero no de la vida en sí", apuntó.

Del Pir, además, cuestionó que los responsables de clínicas, hospitales y otros establecimientos no se hayan "ocupado en trata de conseguir una dotación de vacunas para darles a sus trabajadores". "Los compañeros que se vacunaron son los que se anotaron en la lista. Hay otros compañeros que gracias a la confusión que surgió adrede con las vacunas, todavía estan a la espera de ver si se anotan o no porque creen que han generado anticuperos", dijo.

"Es importante aclarar que el haber tenido Covid-19 no implica que una persona, sea la edad que sea, no se pueda volver a contagiar. Esto no funciona de igual manera que con otras enfermedades. Acá se pueden contagiar entre dos y tres veces y de forma cada vez más complicada", concluyó la responsable del sindicato de Sanidad.