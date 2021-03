¿Cuándo llegará la "segunda ola" del coronavirus a Mar del Plata?

Si tuvo un fin la primera y sorpresiva cadena nacional que dio el jueves por la noche el presidente Alberto Fernández fue el de advertir a los argentinos sobre el inminente riesgo de una "segunda ola" de coronavirus que vuelva a poner en jaque la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Y el viernes por la tarde, pocas horas después, la ministra de Salud Carla Vizzotti hizo lo propio y ratificó que el rebrote que se espera con la llegada de las bajas temperaturas ya es una "posibilidad concreta" para todo el país al constatar en algunas jurisdicciones una tendencia en alza con el número de contagios.

Mar del Plata, sin embargo, todavía parece un oasis dentro de esa preocupación generalizada: en los últimos cinco días, apenas reportó 452 casos, a un ritmo diario promedio de 90 infecciones. Y si la mirada se retrotrae al comienzo de marzo, el acumulado parcial del mes arroja 2003 nuevos contagios que se traducen en un promedio de 100 infectados por día. Pero si hay una enseñanza que deja esta pandemia, después de un año de crisis, muertes e incertidumbre, es que no hay margen para confiar ante un comportamiento tan volátil e imprevisible.

Son muchos los factores para pensar que la segunda ola será una realidad en Mar del Plata así como en el resto del país: el otoño y la llegada de las bajas temperaturas - que en la ciudad ya dicen presente por estos días -, el importante movimiento social que genera el retorno a las aulas en el ciclo lectivo y la vacunación que avanza pero con muchos condicionamientos por los retrasos en los plazos de entrega en todo el mundo. Si se tienen en cuenta cada uno de estos aspectos, parece fácil anticipar un rebrote. Lo difícil, en todo caso, es saber cuándo se producirá.

En la Región Sanitaria VIII entienden que la segunda ola desembarcará en abril pero no descartan que se precipite y ya se sufra una primera experiencia adversa en el cierre de este mes. "No tenemos una fecha precisa pero estimamos que sobre fines de marzo o que en la primera quincena de abril puede manifestarse un aumento de casos. Eso es lo que está dentro de las probabilidades que hoy analizamos", reconoce Gastón Vargas, el titular del organismo, ante la consulta de 0223.

El funcionario remarca que "nada indica que no suceda" un rebrote de coronavirus en Mar del Plata pero considera que la aceleración o no en el crecimiento de las infecciones va a estar atada a "cómo se desarrolle la situación puntual de los controles en las fronteras y de la gente que vuelve de viaje" de países donde ya hay transmisión comunitaria de nuevas variantes de la enfermedad que presentan un mayor riesgo de contagiosidad. "Ojalá que se dé más adelante para que aunque sea podemos vacunar a más personas pero la estimación es ésa, que en abril va a haber una segunda ola", confirma.

De todos modos, el responsable del organismo regional que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destaca que el sistema de salud de la ciudad "se fortaleció" a lo largo del último año y garantiza que General Pueyrredon "está en condiciones de afrontar la segunda ola". "Obvio que es finita la capacidad de respuesta. Por eso queremos evitar que se generen picos de casos porque eso es lo que satura el sistema de salud. Si logramos que la curva no se eleve tan rápidamente, entonces el sistema sanitario va a salir favorecido y va a poder responder como ya lo ha hecho", asegura.

Para la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, los plazos son más alargados y estima que la segunda ola podría llegar "hacia fines de abril o mayo". "No sé si será una situación igual a la del año pasado. Son dos escenarios diferentes porque en 2020, a medida que transcurría la enfermedad, íbamos conociendo cómo transcurrían los diferentes episodios y ahora ya contamos con esa experiencia", dice, y agrega: "No deja de ser futurología. Nuestra principal preocupación hoy es que se viene el otoño y el invierno y los adultos mayores no están vacunados".

En este sentido, la funcionaria de Guillermo Montenegro hace énfasis en que las personas de la tercera edad que contraen la enfermedad son las que "ocupan camas durante más días y que tienen más riesgo de transitar una forma severa o mortal". "Como se vuelve tan lenta la internación en estos casos, se produce un estrés en el sistema sanitario. Por eso entendemos que debe priorizarse la vacunación y el cuidado de esta población", razona, en diálogo con el móvil de 0223 Radio.

En base a la experiencia que se vivió en la temporada, Bernabei dijo que si el número de contagios crece en forma acelerada pero mayormente sobre la población joven entonces no habría un mayor peligro de eventual colapso para el sistema sanitario local. "En enero tuvimos días con rebrotes donde la tasa de contagios fue alta e importante pero el sistema no colapsó porque los contagios estaban en los rangos de edades más bajos", recuerda.

El infectólogo Alejandro Ferro (M.P: 92071) evita dar una fecha porque no elige ver la "segunda ola" como una realidad inevitable para la ciudad; entiende que "todo depende de la conducta que adopten los ciudadanos" a la hora de volver a extremar las medidas de cuidado y prevención. "Esto no es una muerte anunciada que tiene que pasar sí o sí y que no tiene ningún factor modificable", sostiene, ante la consulta de este medio.

"Todo depende de cuantas personas se cuiden como corresponden y que además que se vacunen los que más puedan. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que los mismos vacunados tienen que reforzar las medidas de distanciamiento social y no reunirse en lugares interiores. No se trata de que uno no se contagie sino también de proteger a los demás", afirmó el exsecretario de Salud de Mar del Plata durante la gestión de Gustavo Pulti.

Bajo el mismo razonamiento, el profesional médico insiste en que para que "no se complique" el escenario epidemiológico de la ciudad "se debe seguir utilizando el barbijo, respetar el distanciamiento social y ser estrictos con el lavado de manos y cualquier tipo de higienización". "Ésas son las únicas medidas más efectivas para frenar el avance del coronavirus y de cualquiera de sus cepas", concluye.