Insólita campaña en Israel: “Cerveza y chupito gratis para los vacunados”

Israel es uno de los países con más vacunados por coronavirus cada millón de habitantes y eso le permite innovar con todo tipo de campañas para seguir el proceso de inmunización. Tal es el caso de lo que ocurre en el bar ‘Jenia’ de Tel Aviv, donde se ponen las vacunas y utilizan promociones como: “Cerveza y chupito gratis para los vacunados”, que sirvió para que más de uno decidiera aplicarse la dosis sin dudar.

La campaña cuenta con la colaboración de la Cruz Roja y el Hospital Ichilov y por más extraño que parezca, la fórmula funciona. Más de 2.000 personas fueron vacunadas en un fin de semana, que acuden al lugar para vacunarse en las furgonetas habilitadas que se ubican en los diferentes comercios.

Según informa The Times of Israel, no solo se usa la bebida como reclamo y no es este el único establecimiento en seguir una iniciativa como esta, ya que, otros propietarios están ofreciendo desde pizzas, hummus, guisos hasta pasteles gratis para ayudar a incentivar la vacunación y persuadir tanto a jóvenes como no tan jóvenes.

Según relata el citado medio, además son muchos los que están encontrando ese incentivo en el denominado "pase verde" que ofrece el Gobierno, gracias al cual los vacunados podrán acceder a gimnasios, hoteles y eventos culturales, entre otros, algo que de igual modo beneficia a los propietarios, deseosos de que cada vez haya más personas vacunadas que accedan a sus negocios.

Con esta estrategia, Israel logró combinar la protección sanitaria con el impulso de los comercios que fueron afectados por las políticas de aislamiento social. El país de medio oriente logró inmunizar al 43% de la población, –de un total nueve millones de habitantes y una densidad de 392 habitantes por kilómetro cuadrado– con al menos una dosis de la vacuna de Pfizer.

Israel administra 97,47 dosis únicas por cada 100 personas, muy lejos de los 62,37 de Emiratos Árabes Unidos, los 31,82 de Reino Unido, los 24,33 de Estados Unidos o los 8,68 de España, que se ubica por delante de países como Alemania (8,13) o Francia (7,41), según datos de Our World in Data.