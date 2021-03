Lo más destacado del discurso de Reino en la apertura de sesiones en Balcarce

El pasado jueves en horas de la tarde noche, el intendente de Balcarce, Esteban Reinio, procedió a realizar el protocolar acto de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, en donde brindó un extenso discurso indudablemente atravesado por la pandemia del coronavirus.

El jefe comunal reparó que en cualquier época normal, durante el mes de marzo, los titulares del Ejecutivo informan extensamente sobre lo hecho el año anterior y proponen acciones a futuro, algo qué, según admitió “no será exactamente así en este 2021”.

“Cuando empezábamos a caminar nuestra segunda gestión, tuvimos que ingresar en un mundo desconocido y gestionar una situación de catástrofe, sin experiencias previas y sin saber, si el acierto o el error, serían el resultado final de nuestras acciones”, recordó Reino en el inicio de su alocución.

En ese sentido el intendente ahondó: “La pandemia que dejó su rastro de enfermedad y también ocasionó la pérdida de vidas de vecinos, en cuyo emocionado recuerdo, renovamos nuestro compromiso sin fisuras, de trabajar incansablemente por superar esta desgracia y continuar encaminando a Balcarce, al destino que nos merecemos”, anheló a continuación.

Salud

Reino valoró por un lado haber “acelerado el plan de equipamiento del hospital Felipe Fossati” y en ese punto recordó la inauguración de la nueva Unidad de Terapia Intensiva, con equipamiento de última generación en una inversión de más de 14 millones de pesos financiada con donaciones de las empresas y vecinos de Balcarce. “Cuando hay transparencia y resultados, el pueblo acompaña siempre”, exclamó.

Por otro lado, repasó las obras en la antigua terapia intensiva, que fue transformada en el llamado Respiratorio 1. “Se trata de una terapia intermedia con equipamiento moderno y con respiradores de alta complejidad adquiridos con fondos de la cooperadora, los cuales superaron los tres millones. Del mismo modo, recibimos un importante aporte en equipamiento del gobierno provincial”, reconoció.

Pese a que Balcarce fue uno de los distritos de la quinta sección electoral bonaerense con mayor cantidad de contagios, Reino resaltó: “Se trabajó en todo el año 2020 con una bajísima tasa de contagio del personal de salud (10%)”.

El jefe comunal también recordó que se intervino en el hogar geriátrico Hostal de los abuelos, con miras a celebrar un convenio con Pami. “Se adecuaron las puertas de emergencias existentes, se ha capacitado a la totalidad del personal en materia de evacuación de edificios y uso de matafuegos. Se han adquirido mantas ignifugas y matafuegos especiales, para combatir incendios generados en aceites comestibles. En las próximas semanas se pintarán los techos de madera con barniz ignifugo a efectos de brindar más seguridad, a personal e internados”, adelantó.

Sobre el nuevo coronavirus, Reino valoró que se haya “celebrado el convenio con el Inta y la Provincia, generando el llamado laboratorio Covid, único en la región, que permitió que no colapsara el laboratorio del hospital y se aceleraran los testeos y eventuales aislamientos”.

En esa línea, agregó: “Se abrió una nueva área de Cardiología y se incorporó un ecógrafo para esta especialidad, donado por una empresa de nuestra comunidad. Se abrieron nuevos consultorios externos en la esquina de 19 y 30. A ese edificio se trasladaron las especialidades de Hemoterapia, Psiquiatría, Quimioterapia, Vacunación y Servicios Sociales preservando a nuestros pacientes de eventuales contagios intra hospitalarios generados por covid”, rememoró.

Posteriormente también recordó que la comuna “adquirió un nuevo tomógrafo valuado en 138.000 dólares y financiado en pesos a 40 meses con una tasa del 30% anual”. Acto seguido, resaltó: “Logramos mantener en funcionamiento el anterior equipo (a pesar de su antigüedad) hasta la instalación del nuevo tomógrafo, lo cual se prevé hacerlo durante 2021. Para ubicar este equipamiento y el resto de la aparatología, se comenzó la construcción de un nuevo Centro de Diagnóstico por Imágenes, con una inversión estimada, en la primera etapa de cerramiento e instalación de equipos, de 25 millones y plazo de obra a setiembre de este año”.

Crisis del coronavirus

Al respecto de las dificultades ocasionadas por la pandemia, Reino entendió: “Con el aislamiento a que nos vimos obligados, se afectó el trabajo y las empresas de los balcarceños. Fue nuestro criterio, desde el inicio, proteger la salud, pero también la economía de nuestra gente”.

En ese sentido el intendente reparó: “Fuimos cuidadosos, en diálogo permanente con la Cámara de Comercio y los comerciantes y sectores productivos, en admitir aperturas tempranas de muchos negocios, respetando los protocolos y en la medida que la situación sanitaria no se viera colapsada, cosa que nunca ocurrió”, aseguró.

Violencia de género

Al respecto de la inseguridad y los casos de violencia de género, el titular del Ejecutivo balcarceño contó: “El fin del aislamiento y la mayor circulación de gente ha producido un repunte de algunos delitos, antes reducidos por las restricciones a la circulación. En particular, nos preocupa el aumento de los delitos de violencia de género, sobre los cuales las autoridades de todos los niveles y la justicia, tenemos mucho para hacer”, admitió.

En esa línea Reino agregó: “De todos modos, el accionar conjunto y coordinado de las fuerzas y nuestro sistema de vigilancia, han permitido el rápido esclarecimiento de muchos de ellos. Por caso, de los delitos denunciados en febrero 2021, ya se ha esclarecido el 50% de ellos. Estamos esperando que la Provincia aporte móviles que hacen falta y agentes trasladados a otros destinos junto con un móvil. Por nuestra parte, estamos en proceso de revisión y reparación permanente de nuestro sistema de monitoreo y analizando alternativas, para su mejor relocalización”, anticipó.

Ayuda estatal

Sobre la actividad de la comuna en el marco de la pandemia, el jefe comunal aseguró: “Muchas familias que nunca habían requerido ayuda del Estado, esta vez la necesitaron y allí estuvimos, dentro del máximo esfuerzo que permitían nuestras posibilidades. La acción coordinada con vecinos, organizaciones sociales, entidades y los gobiernos Nacional y Provincial, contribuyeron a que Balcarce transcurriera el 2020 con dificultades pero sin crisis irremediables”.

En ese marco, especificó: “Paralelamente, en medio de este panorama, seguimos cumpliendo con nuestros compromisos, concluyendo las paritarias con todos los representantes de los trabajadores municipales, pagando puntualmente las obligaciones para con nuestros trabajadores y proveedores y prestando los servicios que le debemos a la comunidad”.

Pospandemia

Sobre el período pospandemia, Reino analizó: “Cuando superemos el covid, ya llegará el tiempo de debatir en detalle y profundidad los planes de obra que hemos lanzado y aquellas que puedan surgir de otros sectores. Hablaremos de asfalto y cordón cuneta del Programa Argentina hace, del Fondo de Infraestructura Municipal, de las obras de cloacas para el barrio El Cruce, obras sanitarias para el barrio Plan Federal III, las obras de puesta en valor que siguen en el autódromo, nuestro plan de turismo sustentable y protector del ambiente, nuestro Parque Geológico que avanza sin pausa, la interacción con las universidades, el trabajo común con las organizaciones sociales y la cooperativa, de cómo generamos trabajo genuino y promoción de las empresas y de cómo prestaremos los servicios de agua y cloacas, entre otros”.

“Hoy todavía no le hemos ganado al virus, por lo que no debemos distraernos. Depende de todos seguir perseverando en el esfuerzo de protección, distanciamiento, sanitización y limpieza. No hay recetas mágicas. La vacunación que es imprescindible que crezca y se acelere, en un marco de absoluta transparencia, nos permitirá adquirir la inmunidad que todos necesitamos. Pero mientras tanto, nuestro comportamiento como sociedad, será el que decida nuestro destino. Nuestra decisión es no permitir que este virus nos venza, pero es una decisión colectiva, el determinar en qué condiciones le damos batalla. En este camino, encontrarán a esta gestión que, más allá de aciertos y errores, sigue convencida que el diálogo y la acción común, aún por sobre las diferencias, es la única garantía que nuestro pueblo no sufra por nuestro comportamiento”, culminó el jefe comunal.