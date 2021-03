Aprehenden al hombre que atropelló a los jóvenes en el UPD

Fernando García Castellanos fue trasladado a la UP 44 de Batán.

La policía aprehendió este lunes al hombre que atropelló a una joven que festejaba el último primer día (Upd) en la puerta del colegio Albert Einstein y lo trasladó a la Unidad Penal 44 de Batán. Poco después se supo que el hombre es papá de una estudiante y se llama Fernando García Castellanos, un empresario dueño de un reconocido balneario del sur de Mar del Plata.

Según pudo saber 0223, le causa pasó de la fiscalía de Delitos Culposos a la fiscalía de Flagrancia y el empresario que manejaba un Audi Q5 fue imputado del delito de lesiones dolosas. La investigación quedó a cargo del fiscal Eduardo Amavet.

En declaraciones a LU9, García Castellanos, propietario del balneario La Reserva, sostuvo que en el momento del hecho “estaba avanzando” con el auto y que la joven “se tira encima del vehículo”.

“Es de fácil determinación más allá de la subjetividad que se pueda poner de parte de los alumnos y del padre que quiso agredirme”, se excusó curiosamente el hombre, que dijo que el video que se viralizó “está parcializado y está una cámara del COM que filmó absolutamente todo”.

"La velocidad de circulación llega a unos 8 kilómetros por hora", aseguró Castellanos, que declaró que es padre de una alumna de 13 años de la institución educativa de Catamarca y Saavedra.

“Uno no quiere pasar por encima de esas manifestaciones porque hay mucha efervescencia pero me hubiera gustado hacerles un control de alcoholemia, como me van a realizar a mí, a todos esos alumnos que estaban en la puerta del colegio”, aseveró.