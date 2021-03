Bianco: “No hay ningún vacunatorio VIP en Mar del Plata”

En el marco de la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en la provincia, el jefe de Gabinete Carlos Bianco aseguró que “no hay ningún vacunatorio VIP en Mar del Plata” y se mostró sorprendido por las declaraciones de la secretaria de salud, Viviana Bernabei.

“Hay una información que está dando vueltas desde hace unos días y que la ha tomado la justicia, lo cual me parece sano. Salió en un medio porteño y habla de un vacunatorio VIP en Mar del Plata. Más allá de que intervino la justicia, no hay ningún vacunatorio VIP. No hay ningún lugar especial en donde va gente muy importante, que entra por una puerta oscura y se vacuna. Bueno, eso en la provincia de Buenos Aires no existe, ni en La Plata, ni en Mar del Plata ni en los 135 distritos de la provincia”, aseguró el ministro.

En ese punto, sostuvo que “trabajadores del Ioma, Pami y de la región sanitaria, les corresponden por ser parte del sistema de salud" y añadió que parte de la denuncia habla de "otros casos como sindicalistas, como si fuera algo horrible ser representante de los trabajadores. Pero (el informe) no dice que ese sindicalista que se vacunó también era enfermero y que le correspondía”, aclaró.

“Como dijo el ministro Gollán, nuestro único objetivo es vacunar, vacunar y vacunar”, remarcó Bianco.

En otro punto de su alocución, Bianco manifestó que “tengo una excelente relación en términos personales con el intendente Montenegro y durante estos meses hemos estado hablando casi semanalmente”, dijo mostrarse sorprendido por los cuestionamientos al plan de vacunación realizadas por Viviana Bernabei. “Me sorprendió un poco que la secretaria de Salud haya salido a hacer este tipo de denuncias" y manifestó que "deberían haber consultado” antes de hablar.

"Se habrán quedado sin batería los teléfonos. Lo podrían haber preguntado y se lo hubiésemos contestado abiertamente", insistió el jefe de Gabinete.

Por su parte el ministro de salud Daniel Gollán, dijo “que fue un logro extraordinario” el haber capacitado a “20.000 vacunadores extras”, “con un intensísimo curso de vacunación” y trató a algunos medios de comunicación de “panfletarios”. “Se dicen después que no estaban capacitados pero son todas mentiras”. "La nota que salió en este medio es tan berreta que da gracia. Ponen que se vacunó a la ministra de salud de Mar del Plata. Por lo menos, hagan algo un poquito más serio. La verdad, vergonzoso", completó.

La semana pasada la titular de salud municipal cuestionó la falta de preparación de los vacunadores y denunció otras irregularidades en la campaña de vacunación.