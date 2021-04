En Chascomús la cifra de casos activos es la más alta de los últimos seis meses

La segunda ola de contagios del nuevo coronavirus impacta de modo contundente en la provincia de Buenos Aires y son múltiples los municipios que afrontan sus peores registros estadísticos desde el invierno del año pasado.

Luego de que la semana pasada las autoridades de la Región Sanitaria XI expresaran su preocupación por la situación en torno a la pandemia, en Chascomús -una de las comunas que forman esa sección bonaerense-, se vive una propagación de la covid-19 acelerada.

Al respecto habló en las últimas horas la secretaria de Salud Pública, Marcela Arias, quien reiteró la importancia de reforzar las medidas y cuidados preventivos para detener la expansión del virus Sars-CoV-2.

“El aumento de casos empezó hace 15 días, cuando teníamos entre 22 y 29 casos activos diarios y empezamos a tener más casos positivos en estas dos semanas. Este lunes llegamos a los 175 y la aceleración de los contagios es muy evidente por lo que es de vital importancia que toda la comunidad tome conciencia de los riesgos que esto representa”, explicó la funcionaria.

Fue a mediados del mes de octubre cuando en Chascomús se registraban en total de 114 casos activos, la cifra más alta de personas que cursan la enfermedad de los últimos seis meses.

Arias deslizó una mayor preocupación respecto al futuro, cuando trasncurra el período de una quincena posterior a los feriados de Semana Santa, momento en el que la movilización de la población resultó muy voluminosa. “Esto no tiene que ver con ese fin de semana, porque todavía no pasaron 14 días. Estos contagios son anteriores y esto también ocurre porque no estamos en la situación de aislamiento en la que estábamos al principio de la pandemia lo que motiva una mayor circulación de la enfermedad”, señaló la secretaria.

En cuanto a la forma de contagio, la funcionaria detalló que cerca del 58% de los casos se produce por contacto estrecho con una persona infectada, mientras que los contagios por circulación comunitaria son entre el 30 y el 35%. “En los grandes centros urbanos, están en un 65% de circulación comunitaria, es decir, que uno sale a la calle y tiene mucho riesgo de contagiarse y no saber en qué ámbito. Debemos evitar que eso ocurra en nuestra ciudad”.

Finalmente Arias consideró que las medidas de restricción de circulación nocturna y de limitación en reuniones sociales que entraron en vigencia el viernes pasado podrían contribuir a desacelerar los contagios pero que es necesario el compromiso individual.