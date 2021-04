Kicillof: "Ahora parece que hay una nueva escuela genial de cómo combatir la pandemia"

El gobernador Axel Kicillof criticó en la tarde de este jueves el "oportunismo político" del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su resistencia a suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana (Amba), el foco más crítico de la pandemia del coronavirus, y lo acusó de decir "mentiras".

"Los casos son muchísimos, el doble de la segunda ola, y hay que tomar medidas proporcionalmente relevantes. Y si siguen subiendo los casos, se van a tomar más medidas. Está muy bien que Alberto (NdR: por el presidente) tome el toro por las astas y trate de poner un corte", defendió el mandatario, sobre las nuevas restricciones, en el marco de una conferencia de prensa en La Plata.

Kicillof aseguró que en el Amba "ya no hay camas" en el sistema de salud privado, donde se atienden el 80 por ciento de los porteños, por lo que insistió en la necesidad de suspender temporalmente las clases, tal como ocurrió en Reino Unido, Italia, Portugal y Chile. "Alberto tomó las medidas asesorado por los expertos más prestigiosos de país", remarcó.

"Parece que hay una nueva escuela genial de cómo combatir la pandemia. No pegaron una sola proyección pero ahora tenemos a las luminarias de la pandemia. No sé... qué digan cuáles son las genialidades que tienen", expresó, y agregó: "Es increíble que alguien hable como si acá no pasara nada. Esa es la realidad y hay que decirla con todas las letras".

Larreta, quien presentó un amparo para tratar de mantener la presencialidad en las aulas, había acusado al presidente de tomar la decisión de parate en la actividad escolar "sin consultar" pero Kicillof lo desmintió: "El versito del consenso es mentira. Siempre intentamos tomar medidas conjuntas. Esto es un intento muy grave y peligroso de usar políticamente un momento de tanta ansiedad y angustia".

"Hoy estamos en una situación dos veces peor y cuatro veces más rápida. Y no se lo esperaban. Tampoco los expertos de Caba. Y lo que pronosticaron no se cumplió. Por eso las medidas tienen que ser dinámicas. No puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas por la escalera porque cuando te tapa la ola, no la parás mas. Son hechos reales, que están a la vista", reiteró el Jefe de Estado provincial.

Kicillof recordó que el epicentro de la segunda ola del Covid-19 es la Ciudad de Buenos Aires y, al respecto, sostuvo que "lo que seguro no tiene apoyo científico es que en el peor momento de nuestra historia epidemiológica dejemos las cosas como están". "Es imperioso detener el ritmo de aceleración de los contagios", pidió, y agregó: "¿Vamos a hacer una guerra por la educación con los que fundieron la educación?"

El gobernador lamentó que Rodríguez Larreta esté en "campaña electoral" y dijo que "de esa manera es muy difícil llegar a algún consenso". "Parece que el único consenso es hacer lo que ellos quieren. La otra vez tratamos de consensuar y salieron a decir que las medidas estaban mal. Y después firmaron un comunicado rechazando todo. Están haciendo política esto. Y me angustia y me preocupa porque si no se para esto entonces no le vamos a poder dar asistencia a muchos enfermos", señaló.

"A veces pienso si no sería mejor que venga Macri a discutir con nosotros directamente. Pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidades de gestión. Pero finalmente es igual que Bullrich y Macri. Así que venga Macri a discutir. Me parece más genuino, sincero y más fácil. Porque sino después uno se hace el blando, el otro el duro, y al final todos van para el mismo lado. Nosotros solo queremos cuidar a la gente, ¿cómo nos va a gustar suspender las clases?", disparó el mandatario bonaerense, con visible malestar.