Alvarado mostró su mejor cara y sumó su primer triunfo

El triunfo es importante, se necesitaba y se festejó. En frío, en la vuelta a los entrenamientos, Gastón Coyette remarcará que no se pueden errar tantos goles, porque un partido que no se define se puede terminar sufriendo más de lo previsto y de manera innecesaria. Pero el "torito" dejó una buena impresión, superó de principio a fin a Temperley y se impuso por 1 a 0, por la sexta fecha de la Primera Nacional, para cortar la racha de cuatro derrotas en fila.

Alvarado en el primer tiempo mostró la mejor versión de lo que va del torneo. Con buen juego elaborado, con Jaurena como manija en la mitad de la cancha y Vidal y Astina desnivelando permanentemente. De entrada, una falta en el borde del área parecía a pedir de Navarro. Pero Marcos Astina se hizo cargo él y la colgó del ángulo derecho de Papaleo que nada pudo hacer. Ese gol cambió el chip del conjunto de Gastón Coyette que tuvo muchas más cosas de la Reválida que del que no daba pie con bola en estas primeras jornadas. Intensidad, movilidad de pelota, mucho ataque y poca contundencia.

Giacomini con un remate cruzado que se fue besando el caño derecho, Vidal que intentó sorprender de lejos pero le faltó dirección, un buen disparo de Astina que se fue cerca, fueron las tres en continuado para estirar la cuenta pero falló y en una jugada aislada casi lo empata Temperley con un remate de Campana que despejó Fernández. Pero fue lo único, de ahí al final de la etapa, otra vez Alvarado merecía el tercero antes que el segundo. Con jugadas elaboradas, Giacomini fue muy generoso cuando podía definir y Gómez sacó al córner. Enseguida, jugadón que empezó Jaurena, que pasó por Mieres, que el juvenil dejó pasar, Astina pivoteó para Navarro y Rodríguez, casi de casualidad, despejó sobre la línea La última también fue para el local con Astina (el mejor del primer tiempo), que "usó" a Cáceres que pasó por afuera, enganchó para adentro y probó a Papaleo que esta vez ganó el duelo.

Nada cambió en el complemento, pero Alvarado no lo definía y lo podía sufrir. Giacomini tuvo dos en 10', en la primera volvió a ser muy generoso y se diluyó, y en la siguiente hizo la de "9", controló y metió el fierrazo que reventó el palo izquierdo. La superioridad del local era cada vez más evidente en el desarrollo, pero igual de corta en el resultado. Pasando el cuarto de hora, otra vez encontraron a Astina abierto a la izquierda para hacer la que más le gusta, se acomodó para adentro, se perfiló y metió la comba que se alejó del arquero pero otra vez el palo salvó al "gasolero". El "7" estaba obsesionado con otro gol y le daban espacio, estaba afilado y probaba. Se animó desde la derecha sin suete pero cuando volvió al costado que más le gusta, otra vez hizo volar al arquero, pero en esta ocasión con una carambola, porque su derechazo pegó en la cabeza de Vidal, se elevó y caía detrás de Papaleo que se esforzó y cacheteó al córner.

El "torito" no lo definía y casi lo sufre a los 28'. Una pelota que quedó corta en el borde del área, Pedro Fernández la pidió pero Cáceres no lo cubrió, Pumpido casi lo anticipa y el rebote le quedó a Bandunciel que intentó definir por arriba y la cabeza salvadora de Alsina la mandó al córner. Un llamado de atención para el local que si no lo definía lo podía pagar caro. Otra vez sorprendió Coyette con los cambios, sacando a Astina (el más peligroso) y a Vidal, el otro revulsivo. Pero el que entró, Bogado, casi sentencia la historia en dos chances en misma jugada: primero sorprendió casi sin ángulo y pegó en el palo, el rebote iba al segundo y Rodríguez la sacó en la línea. El final fue más apretado de lo que debía ser, un cabezazo de Gómez que se fue alto asustó a todos en el Minella.

Fue triunfo y desahogo, con mezcla de satisfacción y la preocupación por no haber definido antes, pero lo importante era sumar de a tres, lo hizo, y encara de otra manera lo que viene.

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Alsina, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Robertino Giacomini y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 22' Franco Malagueño por Navarro, 31' Tomás Mantia y Emiliano Bogado por Astina y Vidal, y 39' Agustín Irazoque y Santiago González por Cáceres y Giacomini.

Temperley (0): Joaquín Papaleo; Leonardo Zaragoza, Facundo Gómez, Facundo Rodríguez y Santiago Bustos; Gaspar Vega y Agustín Toledo; Agustín Campana, Axel Paiva y Agustín Allione; Facundo Pumpido. DT: Fernando Ruíz.

Cambios: ST 11' Lucas Baldunciel por Paiva, 21' Mauro Molina por Zaragoza, 37' Mulazzi y Brotzman por Bustos y Pumpido.

Goles: PT 5' Astina (A)

Árbitro: Bruno Bocca.

Estadio: José María Minella.