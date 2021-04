Alvarado afronta un duelo de necesitados en el Minella

Con cuatro derrotas en fila y un solo gol en cinco encuentros, Alvarado no se puede permitir otra cosa que una victoria este jueves a las 21.10 cuando reciba en estadio José María Minella a Temperley por la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Coyette tendrá un cambio obligado y, además, podría retornar a la línea de cuatro.

Busca, prueba, cambia, no encuentra. Si hay algo que no se le puede reprochar al entrenador del "torito", es haber hecho variantes de nombres y de sistema en estas jornadas, para ver si encuentra el funcionamiento esperado. Hasta el momento, ninguna le dio resultado, el equipo está lejos del nivel que pretende y, a eso, se le suma que no hace goles (1 en cinco partidos) y apenas tiene un punto sobre 15.

Para recibir a Temperley, otra vez metería mano el DT y apostaría nuevamente a los cuatro defensores, como hizo en la derrota frente a Gimnasia de Mendoza, para poner un mediocampista más y tener un equipo más equilibrado entre defensa y ataque. Si esto sucede, Alsina o Ledesma (de floja producción en los último encuentros) podrían dejar el 11, y uno ser el acompañante de Tomás Mantia, la mejor pieza defensiva de Alvarado, que además aporta salida limpia y buena pegada. Si hace esto, el que ingresaría sería Franco Malagueño. Además, Robertino Giacomini volverá al equipo titular por el lesionado Valiente.

No es mucho mejor el presente del "gasolero", que tuvo fecha libre, le ganó a Maipú de Mendoza y después hilvanó tres derrotas seguidas, todas 2 a 0 y dos de ellas en condición de local. Entonces, es un partido bisagra para ambos conjuntos lo que garantiza un atractivo encuentro en el Minella, desde las 21.10, televisado a todo el país por TyC Sports.

Probables formaciones

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Alsina o Franco Ledesma, Tomás Mantia y Darío Cáceres; Franco Malagueño, Julián Vitale y Sebastián Jaurena; Ezequiel Vidal, Robertino Giacomini y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Temperley: Joaquín Papaleo; Leonardo Zaragoza, Facundo Gómez, Facundo Rodríguez y Santiago Bustos; Gaspar Vega y Elías Contreras; Lucas Baldunciel, Agustín Campana y Agustín Allione; Santiago Brotzman. DT: Fernando Ruíz.

Árbitro: Bruno Bocca.

Estadio: José María Minella.

Hora: 21.10.