Doce días de acampe, ninguna respuesta: trabajadores de la salud evalúan nuevas medidas

A doce días del inicio de un acampe frente al hospital Interzonal de Mar del Plata, los trabajadores de la salud no tuvieron ninguna respuesta a sus reclamos por una recomposición salarial e incorporación de más personal, entre otros, que realizan a las autoridades sanitarias. Esto produjo un profundo malestar entre el personal que, pese a llevar casi dos semanas durmiendo una carpa, no sólo no abandonó sus tareas, sino que debió redoblar sus esfuerzos ante la escalada de casos de coronavirus que se registra en todo el país.

Los trabajadores del sector protestan en reclamo del pago de salarios dignos, de bono de 10 mil pesos mensuales; el pase a planta permanente de empleados, designación de más personal y vacaciones; pedidos que se sostienen a nivel nacional. En el caso del personal de Mar del Plata también piden mejores condiciones laborales para poder garantizar “cuidados de calidad" a los pacientes.

Rocío Talma, licenciada en enfermería Higa, evaluó este viernes que “la situación es bastante crítica” porque “nadie dio la cara ni se presentó para tratar de resolver este conflicto”. “Los trabajadores hospitalarios nos sentimos indignados, tanto por el accionar de los gremios como de la dirección hospitalaria, la administración pública, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires”, afirmó esta mañana.

En ese sentido, la trabajadora aclaró que, pese a sostener la medida de fuerza desde hace doce días, nunca dejaron sus funciones. “Dormimos en carpa, tapados con una frazada y después nos levantamos y vamos a trabajar”, explicó.

Al repasar las gestiones que impulsaron durante todo este tiempo, Talma dijo que este jueves intentaron reunirse con el titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, pero no los recibió. Tampoco -aseguró- recibieron respuestas a las notas que acercaron a la cartera sanitaria nacional.

Frente a este panorama, este viernes a las 13 se llevará a cabo una asamblea interhospitalaria, a la que también se sumará personal del hospital Materno Infantil, del Inareps y de las clínicas privadas, para definir los pasos a seguir.

"Hace años que estamos en esta situación, no se dio de un día para el otro y eso lo evidencia la burocracia sindical. Por eso llegamos a esto. Nos hemos acercado a los sindicatos, los hemos invitado a que participen y nos apoyen pero también nos dieron vuelta la cara", cuestionó por último.