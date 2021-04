Comenzó el Torneo Clasificatorio

Este sábado siguió la acción en la Unión de Rugby de Mar del Plata con el comienzo del Torneo Clasificatorio, que otorgará 6 plazas al Regional Pampeano A.

Por el Grupo 1, hubo triunfos de Sporting, Mar del Plata Club y Los Cardos, mientras que en el Grupo 2, Biguá y Uncas se quedaron con sus partidos.

Sin público y con la vuelta del empuje en el scrum, limitado a 1,5 mts, se jugó la primera fecha.

El Grupo 1 está conformado por Mar del Plata Club, Universitario, Comercial, Los Cardos, Sporting y San Ignacio.

Estos últimos reeditaron la final del Torneo Preparación del finde pasado, con un trámite similar y un mismo ganador. Sporting, en el último suspiro, venció por 17 a 16 a San Ignacio. Iván Ballesteros apoyó el agónico try que, junto a los tries de Ignacio Castañon y Agustín Area más una conversión de Juan Noceti, decretaron el scoe final. En el local, Manuel Riego, Juan Caveda llegaron a la zona de anotación, mientras que Rafa Riego ejecutó con éxito dos penales.

Otro que comenzó de la mejor manera fue Mar del Plata Club, que no tuvo contemplaciones y venció a Universitario por 48 a 8. El marcador del equipo que fue local en Sana Celina fue configurado gracias a los tries de Ramiro Allasia, Felipe Lizarraga, Santiago Rodríguez, Arambarri, Fran Huici, Sebastián Hernando, Tomás Larraburu y Alberto Lorenzi. Para Uni, Pignatesi, con un try, y Errecaborde, de penal, descontaron.

El resultado más abultado de este Grupo 1 fue el gran triunfo en condición de visitante de Los Cardos. En su excursión a Sierra de Los Padres, en su primer partido fuera de Tandil de este 2021, le ganaron a Comercial por 62 a 7. La actuación del equipo "Verde" fue letal ante un irregular Comercial.

Por el Grupo 2, Bigúa y Uncas lograron dos grandes victorias, frente a Los 50 y Pueyrredón, respectivamente, mientras que Unión del Sur tuvo descanso en este fin de semana.

En Las Dalias, los dirigidos por Juan Manuel Luna vencieron a los de Tandil por 43 a 13. Se anotaron en el marcador: Alan González, en dos oportunidades, Jeremias Valenzice, también por dos, Raúl Brischetto, que además sumó dos conversiones, Ezequiel Montes de Oca, que también metió dos conversiones, y un try de Julián Ferrero.

En Parque Camet, el visitante fue Uncas y su contundencia fue mucho para Pueyrredón. El score final fue un triunfo por 42 a 19, gracias a los tries de Loidi, Álvarez (2), Constantino, Beneitez y Huarte, en un muy buen debut del equipo de Tandil.

Resultados - Torneo Clasificatorio

Grupo 1

Mar del Plata 48 - 8 Universitario

Mar del Plata 57 - 0 Universitario (Intermedia)

Mar del Plata 38 - 14 Universitario (Preintermedia)

Mar del Plata 31 - 7 Universitario (M-19)

Comercial 7 - 62 Los Cardos

Comercial 0 - 73 Los Cardos (Intermedia)

Comercial - Los Cardos (Preintermedia)

Comercial 29 - 17 Los Cardos (M-19)

San Ignacio 16 - 17 Sporting

San Ignacio 24 - 5 Sporting (Intermedia)

San Ignacio 20 - 34 Sporting (Preintermedia)

San Ignacio 15- 17 Sporting (M-19)

Grupo 2

Biguá 43 - 14 Los 50

Biguá 24 - 24 Los 50 (Intermedia)

Pueyrredón 19 - 42 Uncas

Pueyrredón 7 - 14 Uncas (Intermedia)

Pueyrredón 7 - 19 Uncas (Preintermedia)

Pueyrredón 13 - 17 Uncas (M-19)