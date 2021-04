Rojas: “No descartamos tomar alguna medida de restricción adicional”

La segunda ola de contagios de covid-19 impacta en toda la Argentina, con diversa intensidad según cada región del país. Este miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires pero las medidas podrían tener su réplica en otras múltiples jurisdicciones, fundamentalmente del territorio bonaerense.

Una de las comunas que ha evidenciado en las últimas semanas un crecimiento de los contagios ha sido Necochea, donde el intendente Arturo Rojas no descarta intensificar las disposiciones en el ámbito local para contener la propagación de la enfermedad.

Así lo confirmó el jefe comunal en diálogo con 0223, al trazar un panorama de la situación epidemiológica en el distrito. “Ahora estamos en poco más de 600 casos activos, es una situación que hace generar una alerta, si bien tuvimos el año pasado un pico mayor al actual, todo nos hace preveer que esto puede seguir en incremento”, reconoció el mandatario.

Ante el complejo contexto, Rojas hizo hincapié en la “necesidad de ganar tiempo para que avance la vacunación que llega desde Nación y Provincia” y reparó que durante el 2020 su gestión “logró prepararse para aumentar la capacidad sanitaria”.

“El año pasado dotamos de aparatología y construimos una sala de cuidados progresivos con la misma capacidad que tiene la sala de terapia intensiva del hospital municipal, y logramos gestionar la instalación de un hospital modular, habilitado desde un mes, en un trabajo conjunto, lo que nos permite tener un laboratorio para realizar testeos con resultados en el día. Ahora además inauguramos la nueva guardia en el hospital de Quequén”, resaltó al respecto.

Consultado por la situación de las restricciones y el impacto que las mismas tienen en la economía local, Rojas explicó: “Estamos hablando permanente con los sectores del trabajo, del comercio y la producción. Se va a comenzar a desarrollar una fuerte campaña de concientización, algo sumamente importante ya que más allá de lo que diga el presidente o el gobernador, es imprescindible hablarle al vecino, generar cercanía, decirle que necesitamos cuidarnos y cumplir los protocolos, porque si hay mayores restricciones peligran las fuentes de trabajo. En una situación compleja de la economía, todos sabemos que en una pandemia nadie gana y hay actividades que la están pasando mal aún teniendo el comercio abierto”, analizó el intendente.

En esa línea Rojas ahondó: “No descartamos que pueda haber alguna medida adicional en términos de restricción horaria, o de alguna actividad en particular. Serán decisiones que tomaremos con el consejo operativo que se ha armado en el partido para atender la emergencia. Es el momento de trabajar de manera articulada”, aseguró el jefe comunal.

A su turno, la secretaria de Salud del municipio, Ruth Kalle, describió con estadísticas la actualidad del sistema sanitario necochense: “Nosotros tuvimos un pico de 860 casos activos en noviembre, en lo que fueron las semanas epidemiológicas 44 y 45. Ahora estamos en poco más de 600, pero hace cuatro semana tuvimos un día con 96 activos y 400 acumulados en una semana. Luego hemos ido bajando esas cifras. Si uno toma los índices para ver en qué riesgo está el distrito, sea alto, medio o bajo, la tasa de incidencia que es de 150 positivos acumulados en 14 días la cumplimos, estamos abajo del promedio. Pero empezamos a subir en la diferencia de las últimas dos semanas con las dos anteriores”, detalló la funcionaria.

Finalmente y en cuanto a la disponibilidad de camas, Kalle avisó: “Es lo que más nos preocupa en particular, hoy tenemos disponibles 7 camas de la terapia covid y 5 estás ocupadas. Al tener solo dos camas liberadas, no podemos decir que no estamos en riesgo, porque los pacientes desmejoran rápidamente y necesitan la atención. Estamos con una ocupación de entre el 70% y el 80%”, graficó.