Clara Liebana, la investigadora que busca darle valor agregado a los residuos pesqueros

Clara Liebana

¿Quién sos?

-Me llamo Clara Liebana y soy Licenciada en Ciencias Biológicas egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). Me desarrollo como becaria doctoral del Conicet en el Grupo de investigación de Fisiología de Organismos Acuáticos y Biotecnología Aplicada (IIMyC- Conicet, Unmdp) y en el grupo de Fisicoquímica de sistemas de interés ambiental (IFIMAR- Conicet, Unmdp). Tengo 27 años y actualmente convivo con mi compañero en Mar del Plata.

¿Qué hacés?

-El objetivo de mi trabajo consiste en la revalorización de residuos sólidos de especies pesqueras comerciales de Mar del Plata para obtener ingredientes alimenticios funcionales, que además de nutrir generen mejoras en la salud, y que sirvan para ser utilizados en la formulación de dietas para consumo de animales de las industrias acuícola y avícola. En base a la teoría previa, luego de diferentes procesos de hidrólisis utilizando como materia prima enzimas y sustratos proteicos provenientes de restos de procesamiento pesquero, espero obtener mayor cantidad de péptidos, aminoácidos, ácidos grasos y otros componentes con diversas propiedades bioactivas (antioxidantes, antimicrobianas, antihipertensivas) los cuales podrían mejorar las características de los residuos alimenticios de partida. Esto promueve, por un lado, la utilización integral del alimento, pero también le da un valor agregado. Mis tareas principales consisten en evaluar estas propiedades biológicas y en base a eso determinar cuáles son los potenciales ingredientes funcionales para elaborar dietas avícolas y acuícolas. A su vez, analizo la capacidad de las especies alimentadas de digerir estos alimentos y la aptitud de los mismos para consumo animal.

¿Por qué lo hacés?

-El motivo por el que estudié Biología fue mi profunda admiración por la vida en sus diversas formas y mis ganas de conocerla. Durante la carrera fui conociendo diferentes líneas de investigación y todas me resultaron muy interesantes, pero el motivo inicial por el cual elegí mi tema de investigación fue por el grupo humano con el que me presenté a beca. Luego de realizar mi tesis de grado en el Grupo de investigación de Fisiología de Organismos Acuáticos y Biotecnología Aplicada (IIMyC- Conicet, Unmdp), en ese entonces con mis directoras Nair de Los Ángeles Pereira y Yamila Rodríguez, donde a partir de la revalorización de desechos de la pesca y de la agroindustria, pude elaborar un pienso para un productor acuícola local, Germán Beherens, me di cuenta que no solo el tema de investigación me pareció fascinante (ya que estábamos dando un valor agregado a residuos y colaborando con un pequeño productor) sino que el grupo de investigación en aquel entonces también: un grupo bastante incipiente de mujeres, donde prima el compañerismo, la empatía y la participación colectiva.

A partir de allí decidí hacer mi doctorado abocándome a la revalorización de desechos pesqueros netamente, con mis directoras actuales, Analía Fernández Giménez y Nair de los Ángeles Pereira, en conjunto con mi codirectora Florencia Fangio perteneciente al grupo de Fisicoquímica de sistemas de interés ambiental. El objetivo final de mi investigación consiste en reutilizar desechos pesqueros para obtener, mediante técnicas amigables para el medio ambiente, ingredientes alimenticios y funcionales para animales de la industria acuícola y avícola.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-En la ciudad de Mar del Plata se encuentra el principal puerto pesquero del país. Durante el procesamiento de las especies marinas capturadas, gran parte de la masa corporal (vísceras, piel, restos óseos y cárnicos) se desecha, generando un importante volumen de residuos pesqueros, los cuales, o suelen ser descartados sin ningún intento de recuperación, o son utilizados para generar productos de bajo valor agregado como fertilizantes y harina de pescado. La finalidad de mi trabajo es darle valor agregado a estos residuos mediante procesos de hidrólisis, y contribuir a la industria pesquera ofreciendo la oportunidad de generar productos alimenticios alternativos a partir de tecnologías verdes y que sean económicamente rentables. Pero a su vez, contribuir con las industrias acuícola y avícola, proponiendo la formulación de dietas que incluya estos ingredientes funcionales, los cuales al poseer alto contenido de compuestos bioactivos liberados durante la hidrólisis, además de servir como alimento generarían mejoras en la salud de los animales.

