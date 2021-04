Florentino Pérez defendió la creación de la Superliga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, advirtió que la creación de la Superliga "es para el bien del fútbol y para salvarlo de un momento crítico", pero también tiene claro que para llevarla adelante "lo antes posible" se debe "convencer a todos los estamentos", y por eso le pidió a la UEFA "tener más diálogo y menos amenazas".

"Acá nadie montó nada extraño, sino que los clubes más importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol", expresó Florentino Pérez en una entrevista con el popular programa deportivo 'El Chiringuito de Jugones', que se emite por Antena 3, de España, y se emite desde Madrid.

"Cuando no se tienen más ingresos que los de la televisión, la única manera de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos y con más atractivo entre los grandes clubes. A esa conclusión llegamos y creemos que si en vez de hacer entre semana la Champions League organizamos una Superliga entre los grandes de Europa, seríamos capaces de paliar los ingresos que se perdieron por la pandemia de coronavirus", apuntó.

"A nosotros esto se nos ocurrió porque la Champions estaba perdiendo interés y dedujimos que el mayor atractivo es que juguemos entre los grandes. Lo que hacemos es por el bien del fútbol, con el objetivo de salvarlo en este momento crítico", remarcó.

El flamante titular de esta Superliga creada ayer mismo advirtió que el fútbol "debe evolucionar e irse adaptando a los tiempos actuales, porque está perdiendo interés, que se nota porque las audiencias van bajando y los derechos televisivos disminuyen. Algo había que hacer y la pandemia nos dijo que debía ser con urgencia porque estamos todos arruinados", apreció. "Lo que pretendemos es que los jóvenes tengan una competición atractiva para ver y que dejen la tablet. Hay muchos partidos de escasa calidad y ahora tienen otras plataformas donde distraerse", puntualizó.

"Pero la Superliga no es cerrada, porque cinco equipos vendrán a integrarla por méritos propios, ya que el fútbol es una pirámide, y si los de arriba no perdemos dinero, fluye para todos. Estos 15 clubes que la conformarán son los que generan mayor valor y una vez que dé dinero, seremos generosos porque el fútbol funciona con la solidaridad", alertó.

"Esta no es una liga para los ricos, y si lo explican así es porque a alguien le interesó explicarlo así. Vamos a ayudar a los modestos antes de que se acabe la posibilidad, porque esta es la buena y única manera para salvar a todos. Por eso vamos a hablar con la UEFA y la FIFA, ya que no sé porque alguien se tiene que enfadar", subrayó.

Pérez, de 74 años, remarcó sin embargo que la "UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia. No debe amenazar ni insultar como hizo, porque nosotros ofrecemos dialogar y crear un formato que creemos que salva el fútbol. Porque estoy completamente seguro de que no se va a echar a ningún equipo de la Champions League y pueden los jugadores quedarse completamente tranquilos de que nadie les va a prohibir que representen a sus selecciones en la Eurocopa de esta año o el Mundial de Qatar del año próximo. Eso no va a pasar", enfatizó.

"Por ejemplo no entendí el nuevo formato de la Champions League presentado, para una competencia que no funciona y no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol, que es salvar a todos para que los próximos 20 años puedan vivir sin agobios. Dicen que ese nuevo sistema va a empezar recién en 2024, pero para entonces todos estaremos muertos económicamente, ya que esa competencia recién se vuelve atractiva a partir de los cuartos de final', concluyó.