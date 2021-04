Mujeres con Covid-19 denuncian mala atención médica en la cárcel de Batán

Familiares de mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°50 de Batán, denuncian que son víctimas de condiciones “infrahumanas”, mientras padecen coronavirus. Afirman que están alojadas en un sector “improvisado” que no cuenta con las condiciones sanitarias adecuadas y que tampoco son asistidas por personal de salud idóneo.

A través de un video enviado a la redacción de 0223, las presas afirman que están alojadas “en un zoom de visitas” por tener Covid-19 y no en un hospital, “donde no tenemos calefacción ni nada y estamos tiradas a la deriva, como perros. Nos dan un ibuprofeno por persona por día. Y solo nos toman la fiebre”, expresó una de las detenidas.

Por otra parte, denuncian que tampoco reciben adecuada atención médica: “Ayer me medicaron y me hizo una reacción alérgica. Si no fuera por una compañera, no la estoy contando, ya que me hizo un RCP. Me tuvo que sacar sin oxígeno porque mi cuerpo no respondía”, contó otra de las presas.

“Ella ya estaba fría, no tenía vida y los policías tardaron 15 minutos en asistirla. Estamos en un lugar improvisado. Y en los juzgados dicen que es un hospital sanidad pero no lo es”, evidenció una de las mujeres.