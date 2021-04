El Parque Industrial también siente el efecto de la segunda ola: "Están creciendo los casos"

Autoridades del Parque Industrial General Savio de Mar del Plata reconocieron que en las últimas semanas también se observa un "aumento veloz" de los contagios de coronavirus en el personal que cumple funciones en distintas empresas aunque descartaron que el sector sufra un parate importante en el marco de la segunda ola.

Ignacio Mesa, el titular del consorcio que administra el predio de ruta 88, instó a "ajustar más los protocolos de trabajo" para reducir la eventual circulación del virus. "Estamos volviendo a reforzar lo que se hizo en 2020. Esta situación ya la conocemos", afirmó, ante la consulta que le hizo 0223.

El representante del sector consideró que el crecimiento de casos se precipitó en los últimos de 15 días, lo cual se ve reflejado en el ausentismo de distintos trabajadores. "Hoy hay mucho trabajo en recursos humanos para ver si faltan refuerzos en algún area por el ausentismos y, en todo caso, para prever puestos donde sean necesarios reemplazos", indicó.

Sin embargo, Mesa consideró que esta nueva etapa crítica de la pandemia "es diferente a la del año pasado porque ahora se sabe cómo actuar". "Ya sabemos que habrá mas ausentismos y que quizás habrá que frenar alguna línea puntual de producción porque también empiezan a surgir inconvenientes con algunos proveedores de Buenos Aires. Pero tenemos claro cómo hay que cuidar al personal", dijo.

En este sentido, el empresario remarcó que se ha comprobado que "los contagios no se dan adentro las fábricas" sino que tienen origen en cuestiones de índole social, por asistir a reuniones u otro tipo de actividades personales. "Es muy poco el contagio que puede haber en este tipo de trabajos. Y si hubo alguno, es por no respetar los protocolos. Por eso ahora se están volviendo a ajustar y a extremar en todo tipo de sentido", indicó.

"Las industria hoy no puede frenar porque está toda conectada entre sí. No va a parar ninguna industria de Mar del Plata. No se puede. Porque el hecho de que no venga gente a las empresas tampoco quiere decir que se va a parar un eventual aumento de contagios. De esa manera, habría un perjuicio económico y también en lo sanitario", razonó.

En este marco, Mesa también acusó falencias por parte del Estado a la hora de hacer el seguimiento de casos de Covid-19 que reportan las empresas. "Uno lo hace desde la empresa por interés, porque quiere evitar que falten más trabajadores, pero a nivel de salud pública no se está haciendo ningún control. Ni municipal ni provincial", apuntó.

"Yo supongo que lo correcto sería que una vez que se detecta un caso se comuniquen con los responsables de la empresa para ver con quién estuvo esa persona y poder detectar los posibles casos alrededor para frenar el foco pero eso no pasó nunca en la pandemia", lamentó el referente del Parque Industrial.