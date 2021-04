Crece el malestar por el pedido de reubicar la "zona roja" detrás del Minella

El proyecto de ordenanza que impulsa el concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauría, para reubicar la denominada “zona roja” a la Diagonal Canosa, detrás del Estadio José María Minella, cayó como un baldazo de agua fría entre los vecinos del sector, que en las últimas horas manifestaron su malestar ante semejante propuesta.

En concreto, la idea del legislador consiste en trasladar la actividad que se desarrolla actualmente en la zona de Luro y Tierra del Fuego a Diagonal Canosa, entre Hernandarias y Juan B. Justo, entre las 23 y las 5. Si bien es cierto que en esa arteria no hay viviendas frentistas particulares, es un espacio concurrido -principalmente- por niños y adultos que practican actividad física en esas inmediaciones.

Sobre la Diagonal Canosa, a pocos metros de la avenida, funciona Aberturas San Pablo, Maderera Juan B. Justo, una constructora y una la casa de venta de materiales Cerrosud. Hacia el sur, sobre calle 12 de Octubre se encuentra el Centro Municipal de Hockey y un predio del club San José. De la mano de enfrente, se encuentra el estadio José María Minella, la pista de atletismo Justo Román y parte del predio del Parque Municipal de los Deportes.

Mientras los vecinalistas de Peralta Ramos Oeste esperan ser atendidos por el secretario de Seguridad Horacio García para plantearle la inviabilidad del proyecto, los comerciantes del sector también reconocen estar preocupados por un eventual traslado de la “zona roja”. “Primero, me parece que hay cosas más importantes en las que trabajar. Segundo, no me parece que nadie tendría que estar trabajando en la calle”, definió Viviana, trabajadora de la maderera del lugar, ante la consulta de 0223.

En ese sentido, la mujer consideró que si lo que se busca es “preservar la seguridad de las trabajadoras”, lo ideal sería que se les otorgue “un lugar fijo, con seguridad, no solamente física, sino también sanitaria”. “De por sí, no está bueno el exhibicionismo. Pero si a eso se le suma que acá vienen criaturas a hacer deporte al estadio, no es para nada ubicado”, sostuvo.