Personas trans reclaman cupo laboral: "Si nos sacaron de la calle, ¿cuál va a ser la oferta del municipio?"

Un grupo de trabajadoras sexuales se movilizó este lunes a la mañana hasta el Centro de Referencia ubicado en el instituto Unzué para reclamar el cumplimiento del cupo laboral trans y la inclusión en el Plan Potenciar Trabajo.

En la puerta que está sobre calle Santa Cruz, entre 20 de Septiembre y la costa, Victoria Di Salvo y Lady Soto, representantes del Colectivo Autónomo de Trabajadoras Sexuales, denunciaron en diálogo con 0223 que luego de que el municipio de General Pueyrredon decidiera trasladar la zona roja hacía la periferia de Mar del Plata "nos ha quitado el trabajo y estamos buscando respuestas en todos los niveles: a nivel municipal, a nivel provincial y nacional".

"A ver cuáles son las alternativas que nos van a ofrecer, ya que no tenemos trabajo, ya que circular por la calle está prohibido. Vamos a tratar de ver qué conseguimos. A nivel capacitaciones laborales, cursos de empleo, también todo lo que tiene que ver con el cupo laboral. Está frenado, totalmente frenado y estamos tratando de que se retome esa política. Estamos presentando currículums en todos los espacios de género y, bueno, tratando de generar alternativas para las compañeras que se quedaron sin trabajo", aseguró Di Salvo.

En el caso puntual de los programas de asistencia del Estado, las trabajadoras indicaron que "el Potenciar está bastante frenado en todos los niveles". "Es muy difícil de acceder, pero nosotros creemos que somos una población clave, que necesitamos más que nunca, más que nadie. También todo lo que tiene que ver con el Plan Acompañar (que está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país) y el Progresar, para la gente que estudia. Pero están bastante frenadas también. Con las elecciones, hace que eso esté como un poco ahí, sujeto a ver qué es lo que va a pasar y, bueno, estamos acá tratando de incidir para que nos den una respuesta", agregaron.

"Falta implementación y más. Yo pediría más cupos laborales para las compañeras y capacitaciones, ya que estamos en una situación sin salida laboral. Con respecto al cupo, es uno de los reclamos también. El Potenciar por un lado y el cupo, que se efectivice en todos los niveles posibles. El cupo laboral trans es muy importante para nosotros, pero lamentablemente me parece que acá hay clientelismo, hay que ser "amiga de" para poder acceder a ese cupo laboral trans", agregó Soto.

En el mismo sentido, la trabajadora destacó que, desde 2015, cuando se promulgaron las leyes nacional y provincial que garantizan el cupo laboral trans en la planta estatal, "hay 700 personas trabajando, cuando deberían ser 7000". "Imaginate que no se cumple el cupo de discapacitados, ni siquiera se cumple, bueno, en nosotros mucho menos", sumó Di Salvo.

La zona roja se trasladó hace una año a la zona de los cementerios.

"Sacarnos el trabajo no es una solución"

Por otro lado, las trabajadoras se refirieron a la ordenanza 25.590 promulgada en octubre de 2022 por el gobierno de Guillermo Montenegro, que estableció el traslado de la denominada zona roja a la zona del cementerio municipal. "Sentimos que no le importa mucho a todos los bloques políticos, a la política en general, no les importa. Solamente les ha servido para quitarnos el trabajo, sacarnos de nuestras esquinas y simplemente eso, sacarnos de la calle", expresaron.

"Si nos sacaron de la calle, ¿cuál va a ser la oferta del municipio?, ¿cuál es la solución a este problema?. Porque sacarnos el trabajo no es una solución", afirmó Di Salvo y añadió que "el lugar donde se implementó la denominada zona roja no ha sido utilizada". "No es solo que no lo usamos, sino que avisamos que no íbamos a ir y obviamente, no va a ir ninguna trabajadora sexual. Es un lugar inhóspito, totalmente inaccesible, es un descampado, es un baldío, es la entrada a dos cementerios, con lo que eso significa para la población trans, que tenemos promedio de vida tan corto. Básicamente, no es una zona roja porque no la elegimos como tal", detalló con énfasis.

En el mismo sentido, la mujer indicó que "las zonas rojas van naciendo un poco, paulatinamente, en función de los intereses de las prostitutas o de los clientes", y que nuevo lugar habilitado por el municipio para ejercer la prostitución no responde a esa lógica. "La vieja terminal, que estaban los "telos" cerca, entonces eso hacía que pueda funcionar la zona. En Champagnat estaban los camioneros, entonces eso hacía como que responden a los intereses de los clientes y las pu...", ejemplificó.

"Esa zona es mandarnos a los pistas de infierno. Es barrenos bajo la alfombra. Si nosotras estamos legalizadas en 200 metros y quiere decir que estamos prohibidas en toda la ciudad, básicamente. Si podemos ejercer sólo ahí, quiere decir que en cualquier otro lugar no podemos ejercer y eso está prohibido. Y tenemos a la "yuta" atrás, tenemos todo el tiempo policías, al trabajo operativo, policiales, sacándonos de nuestras esquinas, diciéndonos que nos tenemos que volver a nuestras casas, parecido a la pandemia", aseguró Di Salvo.

Por último, expresó que el origen de la ordenanza y la persecución que denuncian sufrir por parte de la policía surgió en la pandemia, fruto de las medidas restrictivas de la cuarentena. "Creemos que también es algo heredado de la pandemia. Esto que la policía te paraba, te pedía documentos, te decía que te vuelvas a tu casa. Bueno, de ahí nace, o sea, desde ese enfrentamiento entre la policía y las prostitutas en la pandemia, se fue gestando todo lo que tuvo que ver con la ordenanza. Esto quedó, esto de la policía que te diga que te vuelvas a tu casa. El poder de tutelar el espacio público lo heredó la policía y todavía lo tiene", cerró Di Salvo.