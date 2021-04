Kicillof: "No se viene una ola sino un tsunami de contagios"

El gobernador Axel Kicillof confirmó esta mañana que la provincia de Buenos Aires "tomará al pie de la letra" las restricciones anunciadas por el gobierno nacional para restringir la circulación por el elevado nivel de contagios por el Covid-19.

Desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof destacó que "las medidas que anunció el Presidente, se tomarán al pie de la letra en la Provincia de Buenos Aires" e hizo una diferencia de las restricciones según el sistema de fases que posee cada municipio.

En ese marco, anunció que los distritos en fase 5, habrá una restricción de 2 a 6 de la mañana; los de fase 4 con una restricción total de 0 a 6 y los municipios en fase 3, coincidirán con lo anunciado por el Presidente, con un cierre de locales de gastronomía de 23 a 6, la prohibición de circular de 0 a 6 y con el agregado de cierre de comercios en general de 20 a 6 de la mañana.

"El Amba está en fase 3 y cuando conoceremos la letra del decreto nacional, saldrá la lista y tendremos que ver municipio por municipio", añadió.

Asimismo, adelantó que por los incumplimientos, habrá "severas multas" y para eso se necesitará el acuerdo con las autoridades de cada distrito. Por otra parte, Kicillof sostuvo que "garantizará" el apoyo económico a los sectores más vulnerados por los efectos de la pandemia, incluidos los trabajadores de la cultura.

Al momento de iniciar su alocución, el Gobernador valoró cómo atravesó la Provincia en 2020 el complicado contexto mundial por la pandemia y dirigiéndose a la oposición planteó que prefiere "ampliar hospitales que ampliar cementerios".

Luego de recordar la flexibilización de las actividades y de retomar las clases presenciales, Kicillof advirtió que "no se viene una ola sino un tsunami", en relación a la magnitud de aumento de contagios por el coronavirus, que en una semana pasó de 2500 casos a 10.000 casos de promedio por día. "El logro de haber ampliado las camas, está en peligro otra vez", remarcó y dijo "si no se hace nada, no hay sistema de salud que aguante". En relación a la vacunación, puso como ejemplo al Reino Unido, "que fue uno de los países que más vacunó y está con duras restricciones".

El mandatario bonaerense sostuvo que este miércoles se vacunaron 80.000 personas y hoy se inmunizarán unas 90.000. "Desde diciembre venimos haciendo la campaña de vacunación más grande de la historia con 1.600.000 con la primera dosis, o sea, protegidas" y razonó que la inmunización logra que en caso de haber un contagio "sea más leve", por lo que pidió "cuidarse más" ante el avance de la campaña de vacunación por el Covid-19.

"Algunos llamaban a no cuidarse y todavía lo hacen y también a la vacuna", mencionó el Gobernador y dijo que "si crecen los casos, se tomarán las medidas necesarias".

Este miércoles a la tarde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció desde la Quinta de Olivos una batería de medidas restrictivas que regirán desde este viernes hasta el 30 de abril para todo el país y otras más específicas que alcanzarán a zonas con mediano y alto riesgo epidemiológico,

En las zonas del país donde haya mayor riesgo epidemiológico se suspenderán las actividades sociales en domicilios particulares, las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas; la actividad en bingos, casinos, locales bailables y salones de fiestas.

En los distritos más afectados por el avance de la pandemia de coronavirus también quedará suspendida la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de diez personas; los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23 y quedará prohibida la circulación entre las 00 y las 06 de la mañana. En estos casos, las autoridades de cada lugar podrán ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

Y a nivel general, se suspendieron para todo el país los viajes grupales de egresados, de estudios y de grupos turísticos.