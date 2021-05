El Suteba pidió la suspensión de clases en las escuelas donde no hay calefaccción

Ante la llegada del invierno y luego de la muerte de dos docentes que enlutan a la comunidad educativa, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) pedirán al Consejo Escolar a que suspenda las clases presenciales en los establecimientos donde no funcione la calefacción además de otras carencias de infraestructura relacionadas a la pandemia.

En diálogo con 0223 Radio, Gustavo Santo Ibáñez, secretario general del Suteba General Pueyrredon, sostuvo que con el comienzo de las bajas temperaturas y la necesidad de ventilar de manera permanente las aulas para evitar contagios por el coronavirus, se priorizará la calefacción para proteger la salud de los docentes y de sus estudiantes.

"Estamos pidiendo en forma urgente un relevamiento al Consejo Escolar -porque no se puede hacer in situ hoy en todos los lugares- y hoy vamos a sacar un comunicado, pidiendo que los establecimientos educativos donde no estén dadas las condiciones de infraestructura, especialmente con la calefacción, con la llegada del frío, las clases deben ser suspendidas", sostuvo el dirigente.

En ese contexto, advirtió que "hay una deuda de la provincia de Buenos Aires en el cumplimiento de los protocolos en el transporte público" y cuestionó asimismo al intendente Montenegro "que llamativamente dijo 3 días atrás que va a exigir a las empresas que pongan más unidades en la calle pero nadie lo ha visto y las ventanas en las unidades siguen cerradas", destacó.

Por otra parte, disintió con las declaraciones recientes del titular de Zona Sanitaria VIII, que sostuvo que de 6.276 burbujas escolares que hay en Mar del Plata, solo 18 fueron aisladas. "Estos números van variando, pero son muchos más", señaló el dirigente.

Escuchá la entrevista completa: