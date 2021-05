Estatales denuncian que sigue el faltante de alcohol en gel en escuelas marplatenses

Referentes locales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que persiste el faltan de alcohol en gel en distintas escuelas de Mar del Plata y reclamaron mayores respuestas por parte del Gobierno de Axel Kicillof, al tener en cuenta que se trata de un producto de higiene básico para transitar el contexto de la pandemia del Covid-19.

La secretaria adjunta del sindicato, Claudia Rey desmintió a la consejera escolar Gabriela Viadas, de la Unión Cívica Radical (UCR), y aseguró que "todos los días llega un compañero informando que en su escuela no ha llegado alcohol en gel".

"El alcohol parece un bien preciado que no llega en tiempo y forma o en la cantidad que se necesita. Muchas veces, en las redes, uno puede ver que hay escuelas, como la 36, que llega a tener que pedir donaciones de alcohol en gel", graficó la dirigente, sobre la situación de escasez.

En declaraciones a 0223 Radio, Rey reconoció que la Provincia "gira los fondos específicos para cumplir con el plan jurisdiccional" pero al mismo tiempo ratificó que "los reclamos están" presentes en Mar del Plata por parte de la comunidad educativa.

En este marco, la sindicalista también acusó "complicaciones" con la carga de las dispensas que hacen las personas consideradas "de riesgo" por su edad o sus patologías de base frente a la emergencia sanitaria.

"Hay compañeros que no pueden cargar la dispensa con los turnos con el médico. O simplemente porque les venían denegadas. Hemos hecho un reclamo provincial y logramos que algunos de los reclamos que no se podían cargar por la aplicación se hiciera por correo pero aún así hay dificultades porque muchos compañeros no pueden manejarlo vía web por diferentes motivos", comentó.

Rey pidió atender esta problemática al insistir en que "la salud es el primer capital" que tiene cualquier persona. "No hay que poner en riesgo la salud en los lugares de trabajo. Muchos, para evitar las sanciones y sumergidos en la desesperación, van a trabajar igual", lamentó.

"Si uno no va al lugar de trabajo, en la escuela te ponen ausente porque no te pueden poner otra cosa. En el documento de firmas, algunos directivos pueden tener alguna contemplación si una vez no se puede cargar una licencia pero no es algo que se puede sostener en el tiempo", explicó la gremialista, quien ratificó: "Estamos reclamando sobre este tema en La Plata".