El Municipio pide a Nación que flexibilice los requisitos para acceder a los Repro

El flamante presidente del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martin, cuestionó los requisitos que exige el Gobierno de Alberto Fernández para permitir a diferentes sectores el acceso al Programa de Recuperación Productiva (Repro) y pidió que haya una mayor contemplación por la crisis que arrastra la actividad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"Para presentarse a los Repro uno tiene que estar en perfecto estado y la verdad es que hoy las empresas no pueden estar perfectas. La mayoría del empresariado está con muchas heridas por diferentes deudas acumuladas y es una de las cosas que el Gobierno nacional va a tener que contemplar para poder acompañar al sector", consideró el funcionario del intendente Guillermo Montenegro, en declaraciones a 0223 Radio.

En sus primeras declaraciones públicas como responsable del área, Martin reconoció que los próximos meses "van a ser muy duros" y mostró voluntad de estar "al lado" de cada uno de los sectores afectados. "Yo vengo de la actividad privada y conozco muy bien la sintonía de un empresario y obviamente que todo el mundo está muy golpeado. Hoy hay una economía de subsistencia", expresó.

De todos modos, el máximo referente que hoy tiene el Emtur también celebró que tanto la Provincia y la Nación hayan permitido que General Pueyrredon pueda seguir en fase 3 cuando en el resto de las ciudades del país, con poblaciones superiores a los 300 mil habitantes, se aplican restricciones de circulación más duras por el Covid-19. "Es una cosa que los marplatenses tenemos que valorar", ponderó.

"El turismo, más allá de la hotelería, tiene la gastronomía, los entretenimientos y una serie de actividades que en Mar del Plata están funcionando y en el resto del país no. Y esto no es un mérito de ningún Gobierno sino de la misma sociedad marplatense que supo cuidarse y respetar los protocolos. No hay más que palabras de agradecimiento y felicitación por eso. Generamos un destino seguro, y eso se palpa y se ve", analizó Martin.

El funcionario, además, resaltó el "trabajo a consciencia de todos los hoteleros de todas las categorías" a nivel local. "Muchas veces uno piensa en las grandes estructuras pero también hay estructuras familiares y esas son las que cumplen todos los protocolos a rajatabla porque saben que estamos cuidando el trabajo", puntualizó.

Lo bueno es que hacia adelante se ve un panorama más alentador. Ya tenemos los protocolos incorporados. Es muy importante que nosotros podamos brindar una ciudad con tanta seguridad porque así podemos vender un producto que se vende prácticamente solo", destacó, con relación a su expectativa para el final del 2021.

Martin asumió recientemente en la presidencia del Ente Municipal de Turismo en reemplazo de Federico Scremin, quien renunció al cargo por pedido del jefe comunal, en el marco de la ruptura que hubo en el oficialismo con el espacio político Crear, que lidera el senador provincial y exconcejal de la ciudad, Lucas Fiorini.