Montenegro le pidió la renuncia a 4 funcionarios municipales

El intendente Guillermo Montenegro le pidió este miércoles la renuncia inmediata a cuatro funcionarios de su gestión que responden políticamente al senador Lucas Fiorini después del traspié que sufrió el oficialismo en la votación por el avance del nuevo pliego del transporte público.

Dentro de los pedidos de renuncia, el más rutilante es el que está vinculado con Federico Scremin, quien hasta esta fecha preside el Ente Municipal de Turismo (Emtur). En el mismo área, también el jefe comunal solicitó el alejamiento de Emiliano Recalt, quien es director coordinador.

Luego aparecen los nombres de Fernando Navarra, vicepresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse), y Stella Maris Leguizamon, representante en la administración de Punta Mogotes, según pudo confirmar 0223.

La decisión de Montenegro está directamente relacionada al enojo que despertó la postura del concejal Alejandro Carrancio - mano derecha de Fiorini - al votar en contra del nuevo pliego del transporte público, una de los principales ejes de trabajo que se proponía la gestión actual.

Después de varios ajustes en la comisión de Movilidad Urbana, el pliego que impulsó el intendente avanzó en la comisión de Legislación, en la que la negativa de Carrancio finalmente inclinó la balanza de la votación por 5 a 4.

Carrancio, quien también se prevé que ya no sea más el jefe de la bancada de Vamos Juntos, había anticipado su rechazo a la propuesta pidiendo una serie de modificaciones que no fueron tenidas en cuenta por parte del oficialismo. Este lunes, antes de votar el edil señaló que no fue escuchado y por eso justificó la falta de acompañamiento.

