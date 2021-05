Katz: “Lo que más preocupa es la desesperanza que hay en más gente”

Para el exintendente Daniel Katz, la crisis que vive Mar del Plata por la situación de la pandemia “es peor” que hace casi dos décadas atrás, cuando debió asumir a comienzos del 2002, debido a “la desesperanza que hay en más gente, que se sienten abatidos”.

A metros de la Municipalidad, donde se había acercado a realizar trámites por su profesión de arquitecto, Katz se mostró “muy preocupado” por la crisis económica que afecta a Mar del Plata y evaluó que la gestión del intendente Guillermo Montenegro es “difícil de evaluar” por la situación de la pandemia.

“Veo la situación (de Mar del Plata) con mucha preocupación, cruzado todo por la pandemia, que agrava brutalmente todo”, afirmó el exintendente en declaraciones a 0223 Radio y argumentó que “sobre La Rioja –casi Luro- se ven tantos negocios abiertos como cerrados. Más allá de la pandemia hay una crisis estructural en la Argentina en términos económicos y laborales que se agudiza en nuestra ciudad”.

Para Katz, que debió asumir al frente del Ejecutivo tras la renuncia del radical Elio Aprile en febrero del 2002 y en 2003 ganó las elecciones y se desempeñó como intendente de Mar del Plata hasta diciembre del 2007, esta situación de crisis económica “es peor, porque lo que más me preocupa es la desesperanza que hay en más gente, que se sienten abatidos. Eso se pregunta la gente y no se vislumbran caminos inmediatos y claros acerca de cómo salir de esta”.

“Hay que repensar la Mar del Plata productiva no para tener un diagnóstico porque ya lo sabemos, pero si pensar la ciudad para que dé un laburo decente para 700.000 personas. La Mar del Plata desde hace mucho tiempo no tiene esa capacidad”, evaluó.

Consultado acerca de cómo evalúa por el momento la intendencia de Montenegro, Katz afirmó que “todas las gestiones son difíciles de evaluar por la pandemia, porque el intendente Montenegro, como otros intendentes, apenas asumieron y al querer empezar a transitar una gestión, se encontraron con esta pandemia que cambia todo y pone condiciones muy particulares desde lo político pero también desde el funcionamiento. Veo una gestión con ganas, que está intentando pilotear de la mejor manera la pandemia. Me entusiasma que se para del lado del emprendedor, del trabajador y del comerciante, con los límites que le impone la coyuntura. Veremos cuando esta pandemia termine, que algún día va a terminar y en eso soy optimista, cuál es la verdadera cara de la gestión”, analizó.

Acerca de cómo ve la relación entre Montenegro con el gobernador Kicillof y el presidente Férnández, Katz manifestó: "Por lo que tengo entendido, es mucho mejor la relación que hay con el gobierno de la Nación que con el provincial. Me parece que tenemos un intendente que con el Presidente, hay un nivel personal y de dialogo y me consta que ha tenido devoluciones interesantes de parte del Presidente de la Nación. Siempre lamentablemente en situaciones de emergencia. Y con la Provincia me parece que es más duro, más áspero”, dijo.

“Uno siempre tiene que pensar en el partido de General Pueyrredon y su gente. No son tiempos para andar haciendo politiquería partidaria. Hay que hacer política con mayúscula porque insisto, la situación es muy delicada y preocupante”, finalizó el exintendente.

