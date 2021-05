Parque Palermo pidió justicia por Juanchi: "No queremos más estrellas amarillas"

Vecinos del barrio Parque Palermo de Mar del Plata se movilizaron este miércoles por la tarde para pedir justicia por la muerte de Juan Estrada, el chico de 11 años que perdió la vida tras ser atropellado cuando circulaba en su bicicleta. "¿Cuántas más estrellas amarillas se necesitan?", pidió una allegada de la familia, en reclamo de mayor iluminación para la zona.

Pasadas las 15, un nutrido grupo de vecinos se movilizó hasta la esquina de Tetamanti y calle 85, donde tuvo lugar el accidente, para exigir mayor iluminación en el barrio y que se entregue el automovilista que el sábado pasado atropelló al menor de 11 que circulaba en su bicicleta en dirección a la casa de la pareja de su padre.

"Ellos iban en bicicleta y el padre se percató que se había olvidado la billetera y se volvió. Juanchi le dijo que quería adelantarse y él le dijo que sí. No era la primera vez que hacía ese trayecto, ellos iban siempre", explicó VictoriaSposetti, amiga de la familia de la víctima.

"Por algunos vecinos que presenciaron el hecho, el auto chocó a Juanchi y él voló varios metros. Una camioneta que venía atrás pisó la bicicleta y una vecina se bajó para buscarlo. Gracias a Dios había una vecina que es enfermera y le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia y llegó con vida al hospital", detalló en declaraciones a 0223.

Consternada por la muerte del menor, la mujer se dirigió al autor material del siniestro. "Yo sé que la persona que hizo esto está viendo las noticias. Le pido por favor, con una mano en el corazón, que aparezca y dé la cara", afirmó.

"Juanchi era una criatura. Fue un accidente, son cosas que pasan. No fue algo malintencionado. Uno entiende que fue un accidente. Yo creo que esta persona no lo vio porque Juanchi no tenía ninguna lucecita en la bici", señaló.

Entre los gritos y aplausos en reclamo de justicia por la muerte del chico de 11 años, la allegada de la familia de la víctima confió que las cámaras de seguridad ubicadas en la zona "no funcionan" y reclamó la colocación de luminarias en la zona para evitar otros siniestros viales. "Ya son dos las estrellas amarillas de personas que fallecieron por un accidente. No las queremos más. ¿Cuántas estrellas amarillas más se necesitan para que pongan iluminación?", insistió.

Como consecuencia del impacto, Estrada fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) donde estaba internado en coma inducido. Los profesionales médicos, según confió la mujer, le quitaron un sedante para evaluar la reacción de su organismo y en ese marco el menor falleció el último martes después de permanecer tres días en grave estado.