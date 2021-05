Las respuestas del Gobierno no llegan y se renueva por otras 48 horas el paro en el Puerto

Por segundo día consecutivo, la Asociación de Capitanes de Pesca anunció este jueves que mantendrá por otras 48 horas más el paro de actividades que tiene lugar desde el martes por la tarde en todos los puertos de país, incluido el de Mar del Plata.

"Ahora empiezan a surgir distintos actores y teléfonos pero hoy la única personas que puede traer una solución es la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para fijar una posición y dar un plazo concreto razonable en la vacunación", sostuvo en una entrevista con 0223 Jorge Frías, secretario general del sindicato.

El dirigente dijo que la nueva medida se consensuó a partir de una consulta con sus afiliados: la mayoría absoluta optó por continuar con el parate de actividades hasta que prosperen las negociaciones. "Esto no implica que no se extienda por otras 48 horas más", avisó.

Si bien la primera etapa del paro contaba con un consenso general de los 11 gremios ligados a la industria pesquera, ahora empezaron a surgir algunas divisiones: otros sectores decidieron no acompañar esta última extensión pero sí volver a parar el próximo miércoles.

Frías consideró que esa metodología de protesta "no sirve" porque la dinámica de la actividad pesquera es "distinta" y ratificó su postura de sostener la paralización del trabajo hasta que se garanticen vacunas para el sector.

"Yo podía asumir todas las responsabilidades por parar por la vida pero no puedo asumir la responsabilidad de levantar la medida de fuerza por la misma vida de mis compañeros. Por eso fue que ahora recurrimos a su participación y nos respaldaron", justificó el sindicalista.

El responsable de la Asociación de Capitanes de Pesca recordó que este reclamo "no es económico sino por la vida". "Que el Gobierno nos haya diyo que debíamos esperar cinco semanas más no es un aliciente para modificar nuestra postura", apuntó, y añadió: "No nos desentendemos de la situación de escasez de vacunas pero hacemos uso de nuestro derecho de reclamo".

El dirigente también aclaró que no se trata de una exigencia nueva sino que data desde el comienzo de la campaña de vacunación. "Nosotros llegamos a poner a disposición los espacios en el Puerto para vacunar y la posibilidad de afrontar los costos pero el Gobierno tiene un esquema muy rígido", acusó.

Frías estimó que para su organización solamente harían falta 500 vacunas para poder completar la inmunizacación de los trabajadores que faltan. Sin embargo, entre los otros sectores que involucra la industria pesquera se estima que deberían suministrarse unas 20 o 30 mil dosis.