Quilmes se pinchó en el último cuarto y se vuelve a Mar del Plata

El viaje para jugar tres partidos en Junín fue más corto para Quilmes, solamente disputó un partido y este viernes, minutos antes de salir al campo de juego para enfrentar a Parque Sur, se enteró oficialmente que luego del choque emprendía la vuelta a Mar del Plata porque por las medidas impuestas por el Gobierno Nacional, se suspendía la competencia. En lo estrictamente deportivo, si bien no se pudo cortar, el "tricolor" dominó tres cuartos y en el último se quedó sin energías, los entrerrianos aprovecharon y se quedaron con el triunfo.

A los de Manuel Gelpi se les escapó un juego que durante casi toda la mañana, le fue favorable. En un comienzo sin demasiados aciertos y con bajos porcentajes, el equipo marplatense fue apenas superior y llegó al primer descanso con ventaja de 3: 14-11. El segundo parcial tuvo otra intensidad, la defensa fue la carta de Quilmes para mantenerse arriba en el marcador y aprovechó algunas ofensivas par empezar a sacar una buena diferencia. El "tricolor" llegó a estar arriba por 13 puntos, pero en los instantes finales Parque Sur logró descontar la ventaja y quedar solamente a 5: 35-30.

El trámite no cambió demasiado al regreso del vestuario, los de Entre Ríos igualaron las acciones y Quilmes empezó a cargar el juego sobre Tirrel Brown, su hombre franquicia en ataque. El americano no falló, pero no fue suficiente para cortarse en el marcador y entraron a los 10' finales con todo abierto: 52-49. A la vuelta de ese descanso, el "cervecero" mostró su peor cara, Parque Sur salió decidido, lo sorprendió y lo lastimó para meter un parcial de 13 y sacarle una ventaja de 10, demasiado amplia para lo que había sido el juego. La distancia cada vez era mayor y el atisbo de reacción de los de Gelpi en la parte final, fueron más parte de la desesperación porque se les escapaba un partido importante que por las chances reales de revertir la historia, que quedó con victoria entrerriana por 73 a 66.

Luego del encuentro, Quilmes emprendió el regreso a Mar del Plata y aguardará la confirmación de cómo continuará la competencia. A priori, la Asociación de Clubes informó que se suspenden todas las actividades hasta el 30 de mayo y, a partir de ahí, los clubes podrán retomar los entrenamientos presenciales para volver a la ccompetencia el 7 de junio.