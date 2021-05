Persiste el alerta amarillo en Mar del Plata mientras se acerca el "ciclón extratropical" al Amba

Tal como se había pronosticado el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente por estas horas el alerta amarillo por la presencia de fuerte viento para Mar del Plata mientras en toda la Provincia se espera con expectativa y preocupación la llegada del denominado "ciclón extratropical".

Para la ciudad y la zona, los especialistas anticipan ráfagas de viento del sector sur con velocidades de entre 30 y 60 kilómetros por hora, con picos que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Sobre el Rio de la Plata, en tanto, se esperan vientos del sector este con similares intensidades.

La lluvia también será una constante en General Pueyrredon a lo largo del fin de semana aunque no se prevén valores acumulados de consideración, según los especialistas del organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación. Las precipitaciones más fuertes se registrarán esta tarde y cesarían recién el domingo a la noche.

Para todo el este del territorio bonaerense (Mar del Plata está al sudeste), el SMN emitió dos alertas "naranjas" por lluvias y tormentas y vientos de variada intensidad asociados a la formación de un sistema de baja presión que técnicamente se denomina "ciclón extratropical".

Para este sábado y domingo tampoco se anticipa una amplia variedad térmica. La temperatura máxima se ubicará en los 14 grados mientras que la mínima oscilará entre los 10 y 11 grados. El lunes, se espera un leve ascenso con una temperatura máxima que podría llegar a los 16 grados.

Nombres similares, eventos opuestos

La meteoróloga Cindy Fernández aclaró que este fenómeno "no es lo mismo y no tiene nada que ver con los ciclones tropicales que se conocen comúnmente como huracanes”. “Los ciclones son centros de baja presión, existen los huracanes que se generan en zonas tropicales y necesitan ciertas condiciones que en Argentina no tenemos y por otro lado están los ciclones extra tropicales que son los que tenemos en nuestra zona”, explicó.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, la experta remarcó que, “si bien comparten un nombre, los fenómenos en sí son completamente diferentes, de una naturaleza completamente opuesta, de hecho, uno se forma por frío y otro por calor”.

No obstante, desde el SMN se aconseja “a la población que trate de no salir en estos días y que tenga cuidados con los elementos sueltos en los balcones y ventanas”, además de “tener precaución ante la posible caída de árboles y postes”.