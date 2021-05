La música y compositora marplatense Fiamma Larraburu presenta su nuevo single "Dos Caras", el cual también cuenta con videoclip, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Me influencian diferentes géneros porque me gusta mucho escuchar música. Desde Charly Garcia, Cerati, Spinetta, The Rolling Stones, The Beatles, pasando por Prince y Queen, hasta música clásica como Chopin, y Beethoven, entre otros", dice Fiamma.

Si bien tiene 18 años, la artista se encontró con la música desde muy pequeña. En su casa todos son pianistas, es por eso que a los 4 años comenzó a estudiar piano clásico. Con el correr del tiempo se acercó a la guitarra y actualmente puede acompañarse con ambos instrumentos.

El trabajo de Fiamma es más bien un concepto que un género, ya que nunca buscó marcar su estilo. "Lo que se me viene a la cabeza lo escribo, empiezo a tocar y dejo volar mi creatividad. Hago lo que me va naciendo", dice.

Fiamma ya cuenta con un EP titulado "Extremos" -disponible en plataformas digitales- del que se desprenden las canciones "Vivir Así" y "Sin Aire", la cual también tiene videoclip. Desde el pasado sábado 22 de Mayo, "Dos Caras" está disponible en todas las plataformas digitales.



