Juanse contó como Mick Jagger quiso conquistar a su novia y casi terminan a las piñas

Juan Sebastián “Juanse” Gutiérrez, el líder de Ratones Paranoicos, contó una divertida anécdota de cómo casi terminó a las piñas con Mick Jagger, el mítico cantante de los Rolling Stones.

Durante la emisión de este sábado a la noche del programa “PH Podemos Hablar”, el conductor Andy Kusnetzoff -que trajo además como invitados a la actriz Carmen Barbieri, la modelo y conductora Sofía Zámolo y los humoristas Martín Campi Campilongo y Roberto Moldavsky- le preguntó: “¿Es verdad que Jagger preguntó por tu mujer?”.

“No hablemos de eso”, respondió el músico pero acto después contó como se dio el insólito encuentro, durante una de las giras de la megabanda a Buenos Aires, cuando los británicos se hospedaron en el mismo hotel en el que estaba Juanse y su pareja, Julie. “Estaba mi mujer con una amiga y cae este muerto. La vio a Julie y se saludaron”, recordó el cantante argentino. Pero la belleza de la mujer parece que no pasó inadvertida para Jagger, que dio media vuelta y se fue a la recepción para averiguar en qué habitación estaba la mujer que acababa de saludar.

Horas después, Juanse estaba con su novia “mirando la tele en calzoncillos” y suena el teléfono de la suite. Atendió Juanse y del otro lado de la línea alguien de origen británico “con voz tipo Ante Garmaz” pregunta: “Hello, ¿is Julie there?” (”Hola, ¿está Julie ahí?”), dijo impostando el tono.

La respuesta lo tomó por sorpresa. “Is the Rolling Stone’s singer” (”Soy el cantante de los Rolling Stones”), se presentó el mítico cantante. “Tomátelas, te voy a matar”, le respondió Juanse y salió de la suite para buscar al líder de los Rolling Stone, banda que era tomada como referencia para los Ratones Paranoicos. El enojo no pasó a mayores y la situación se tranquilizó.

“¿Se te pasó?”, preguntó Andy, y la respuesta sorprendió a todos los presentes. “A mí se me pasó, pero a él, no. El se enojó”, señaló el paranoico. “Lo peor de todo es que yo me había hecho un poco amigo de Keith, y se armó el grupo de Keith contra el grupo del otro”, relató Juanse, sin querer nombrar a su adversario y tomando claramente partido en el superclásico de la interna stone. “¡Era la grieta!”, interpretó el conductor. “Se salvó de que le haga yo una grieta”, respondió el autor del “Rock del gato”.