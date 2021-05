Nació con una afección en la vista y necesita ayuda para poder operarse

Bautista tiene 2 años y nació con ptosis palpebral, una afección también conocida como síndrome de párpado caído que le generó un cese en la percepción de los estímulos visuales necesarios, provocándole una miopía progresiva que debe ser operada con urgencia. Sin embargo, sus padres no cuentan con cobertura médica y deben hacerlo de manera particular. Para ello, necesitan 980 mil pesos para costear los gastos de internación, material quirúrgico, caja quirúrgica y honorarios médicos que le solicitan en la clínica donde el pequeño realiza el tratamiento.

En diálogo con 0223 Sofía, la madre de Bautista, explicó que si bien el pequeño nació con la mencionada patología, lo diagnosticaron luego de ingresar por un cuadro de meningitis al nosocomio.

“Para poder ver, Bautista tenía una posición que no le permitía al líquido cefalorraquídeo hacer su recorrido normal entonces se alojaba en las meninges. Hasta que un neurocirujano me explicó que tenía y ahí empezó la odisea de operarlo”, dijo la mujer. Lo cierto es que para poder intervenir quirúrgicamente a Bautista es necesario realizarle una serie de estudios que la familia no puede afrontar de manera particular y por eso solicitan ayuda a la comunidad.

“La resonancia magnética sola vale $250.000 y es un solo estudio que quedó pendiente. Los hilos tensores valen dos mil dólares aproximadamente y a eso tengo que sumarle el equipo quirúrgico de la clínica, anestesiólogo, la cirujana lo que me cobra el día de internación el alquiler del quirófano, consultas post operatorias y pre operatorios, análisis de sangre, orina y electrocardiograma”, enumeró la mamá de Bautista mientras detalla que hasta el momento junto con el padre del niño que hace dos meses está desempleado pudieron juntar 178 mil pesos que solo alcanzan a cubrir las consultas y estudios menores.

Quienes puedan ayudar a Bautista, pueden comunicarse con Sofía al (0223) 156 94-5065 o bien realizar una transferencia bancaria a la Cuenta DNI 0140388403615452020868 o bien a la caja de ahorro que la familia tiene en Banco Galicia: 007018733004004912302