Farmacéuticos: "Hay falencias en el Gobierno y mientras tanto se mueren 500 personas por día"

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata apuntaron fuertes críticas al Gobierno por los retrasos en la campaña de vacunación y la falta de testeos preventivos sobre coronavirus, por lo que señalaron que las políticas estatales resultan "insuficientes" para combatir el avance de la segunda ola en el país.

"La gente no está vacunada porque no hay vacunas. Hoy hay una disputa a nivel nacional porque todas las personas son esenciales. Cuando hay un bien escaso, empiezan los conflictos entre a quién le damos y a quién no", planteó Mario Della Maggiora, el presidente de la institución, en declaraciones a 0223 Radio.

Para el referente del sector, el escaso porcentaje de vacunación en la población se debe a que "no hay vacunas" y, en este aspecto, atribuyó "falencias" en las negociaciones que impulsaron las autoridades con diferentes laboratorios. "Hoy debería haber un mayor porcentaje de vacunados", consideró.

"Por un lado, hay falta de testeos en la población y a eso se suma la falta de vacunas. La única manera de combatir el virus es por la responsabilidad de la población de cuidarse. Pero las herramientas que tiene que dar el Estado están siendo insuficientes. Hay una serie de falencias y mientras tanto se están muriendo 500 personas por día", apuntó Della Maggiora.

A su vez, el farmacéutico lamentó la disposición que publicó este miércoles el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para prohibir la venta de los productos de pruebas rápidas para detectar coronavirus. "¿A quién le hace mal que la farmacia venda los tests? Creo que acá hubo alguna presión y se prohibió pero seguimos estando en contra de lo que el mundo está haciendo", señaló.

Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación contabiliza 11.435.298 pruebas diagnósticas realizadasdesde el inicio de la pandemia. Respecto del plan de vacunación, ya se han aplicado 8.391.513 dosis en todo el país y se han distribuido 1.055.0970 a las diferente jurisdicciones.