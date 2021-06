Aprueban una licencia para estudiantes de la Unmdp que sufran violencia de género

En vísperas del sexto aniversario del #NiUnaMenos y por iniciativa del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo social de la Unmdp, el Consejo Académico aprobó la implementación de una licencia por violencia y discriminación por razones de género, destinada a estudiantes que atraviesan por esa situación. La iniciativa, que fue impulsada por el Movimiento Sur, prevé que se contemple de manera particular esta situación en la trayectoria educativa de quienes requieran hacer uso de este derecho, como medida de acción positiva hacia la disminución de las brechas de género existentes.

Al mismo tiempo, el órgano aprobó incorporar la perspectiva de género en la realización de Concursos y Registros docentes para avanzar hacia la transversalización de la perspectiva de género en las currículas. También se dispuso que las comisiones asesoras deberán estar integradas por al menos el 50% de mujeres, identidades feminizadas, diversas o no binarias.

Por otra parte, se estableció que quienes se postulen a concursos y registros abiertos de la Facultad, deberán conocer las normativas nacionales, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en torno a la perspectiva de género.

Este tipo de iniciativas forman parte del plexo normativo que ubican a esa Facultad y su cuerpo estudiantil como pioneros en el avance de derechos: ya se cuenta con la cursada especial para embarazadas y estudiantes con responsabilidades de cuidados; la normativa para el pleno ejercicio de la identidad autopercibida; la cursada especial para estudiantes que trabajan; la aprobación en la Unmdp de la promoción de la transversalización del feminismo en los planes de estudios; la solicitud de baños no binarios; la participación en el proyecto de sala de lactancia, entre otros.

“Nos encontramos en un contexto en donde la violencia de género no es algo ajeno a la Universidad, por esto las licencias estudiantiles por violencia o discriminación por razones de género promueven medidas de acción orientadas al acompañamiento y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las identidades no binarias. Estas violencias generan distintos procesos y vivencias particulares que no coinciden con los tiempos de la Institución, por esto es necesario contemplar estas situaciones”, dijo al respecto Jimena Milla, presidenta del Centro de Estudiantes.

En la misma línea, Ana Varrá Aguilera, Consejera Académica estudiantil, sostuvo que “desde la organización estudiantil apuntamos a generar una Universidad verdaderamente incluyente, que sea capaz de aportar respuestas a las problemáticas de las desigualdades de género existentes, como así también a profundizar la formación de futuros profesionales con perspectiva de género, para esto necesitamos promover que los docentes actualicen su formación en este aspecto".

El movimiento feminista y de la diversidad logró colocar en las calles y en la agenda pública nacional la necesidad de políticas públicas orientadas a la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, a pesar de estos avances, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2021 se produjeron 94 femicidios, femicidios vinculados y trans / travesticidios; es decir, uno cada 25 horas.